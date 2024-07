Jeff On contó en medio de lágrimas las barbaridades que sufrió en Venezuela

Jeff On contó entre lágrima todo lo que vivió en Venezuela (MAYELA LOPEZ)

Jeff On, exparticipante de “Nace Una Estrella”, contó entre lágrimas todas las duras situaciones que vivió en su país natal. Venezuela.

El venezolano lamentó la situación que vive su amado país, tras las elecciones presidenciales en las que el dictador Nicolás Maduro fue declarado ganador y reelecto hasta 2031.

LEA MÁS: Gobierno de Costa Rica reacciona enérgicamente ante “victoria” de Nicolás Maduro en Venezuela

Él, al igual que millones de venezolanos, lamentó el supuesto resultado de las elecciones y, en medio de la emoción, contó todo lo que pasó antes de venir a Costa Rica.

“Estamos destrozados, derrotados, una probabilidad que estaba sobre la mesa. No sé qué vaya a pasar de ahora en adelante, y es que yo no conocía esa Venezuela de la que muchos hablan: rica, próspera, abundante, porque mi primer llanto cuando nací fue de hambre”, dijo emocionado.

Él agregó que ese tipo de necesidades no se terminaron hasta que vio la luz en su llegada a Costa Rica.

“Hasta el día que pisé este país, Costa Rica, no supe lo que era dejar de padecer de hambre. No era la realidad de todos, pero sí de mi familia; yo sí viví lo que es el hambre inhumana, la que no perdona, de días, de no comer, no de horas. Y es aquí donde yo he comido, vestido y me estaba reconciliando con ese país que iba a renacer”.

El artista les agradeció a todos los ticos que se solidarizan con el dolor que están pasando él y millones de sus compatriotas.