Jeff On contó que empezó un procedimiento médico que le podría cambiar la voz

Jeff On contó que se someterá a un tratamiento que le podría cambiar la voz (MAYELA LOPEZ)

El exparticipante de Nace una estrella, Jeff On, contó que se someterá a un procedimiento médico que le podría generar cambios en su voz.

El venezolano no solo canta, también le gusta crear contenido para redes sociales y en su última publicación contó que irá a un centro médico odontológico para corregir su sonrisa.

“Freddie Mercury decía que no se acomoda la dentadura porque pensaba que le iba a cambiar la voz, pero señores, yo no soy Freddie Mercury y tampoco creo que me vaya a cambiar mucho la voz”, contó para empezar.

LEA MÁS: ¡Qué detallazo! Lussania Víquez se dio un lindo y representativo regalo de Navidad

El artista agregó que es algo que quiere hacer para sentirse mejor porque calificó su dentadura como poco alineada.

“Dije, ya basta, vamos a ponerle, preparo a esa dentadura rebelde y desalineada y me fui a una clínica para iniciar el proceso de alineadores invisibles”, concluyó.

El posteo tuvo varios comentarios, muchos de sus seguidores lo felicitaron por tomar la decisión de hacer cosas que lo hagan sentir bien, otros fueron más curiosos y le preguntaron si los alineadores le han molestado para cantar.

“Casi no duele, depende de la sensualidad de cada persona, pero ya me acostumbré rápido. Les confieso que siempre le huí a los brackets, pero ya no hay excusas, así que vamos con todo por esa sonrisa derecha”, contestó.

El chamo fue el segundo lugar del programa de canto de Teletica y aunque no ganó el trofeo, sí el cariño de mucha gente, hecho por el que ha pasado a full con presentaciones.