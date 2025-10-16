Johana Solano mostró con chupón y pañal en mano que su familia crece

Johanna Solano se mostró con un pañal y un chupón en mano. (Instagram/Instagram)

La modelo y exmiss Costa Rica, Johana Solano, dejó con la boca abierta a más de uno al compartir una tierna foto sosteniendo un chupón y un pañal, dando a entender que su familia está por crecer.

La publicación desató una ola de felicitaciones y curiosidad entre sus seguidores. Aunque muchos pensaron que se trataba de un bebé, después reveló algunas fotos de una cabro.

“Bienvenido Pedro”, escribió mostrando un pañal y un chuponcito.

Johanna Solano compartió que su familia crece. Captura (Johanna Solano Familia /Johanna Solano)

Varios de los seguidores de la guapa modelo adivinaron que se trataba de algún animalito, ya que es bien sabido que a la presentadora le encantan todo tipo de animales.

“Tengo dudas… Conociéndote… Nos agarra de majes”, le comentó una seguidora.

Johanna Solano mostró una tierna foto de Pedro y su mamá. Captura (Johanna Solano Familia /Johanna Solano)

Johanna Solano contó que su cabra se llama Pedro. Captura (Johanna Solano Familia /Johanna Solano)

Joha, como le dicen de cariño, mostró a su mamá con el cabrito dándole chupón y escribió que cuando su mamá insiste en ser abuelita ella le dice: “Maa, mira mi cabra”.

Le deseamos muchas felicidades y muchas aventuras junto a su nueva compañera de cuatro patas.