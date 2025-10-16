Johana Solano mostró con chupón y pañal en mano que su familia crece

La modelo y exmiss Costa Rica, Johana Solano, dejó con la boca abierta a más de uno al compartir una tierna foto sosteniendo un chupón y un pañal, dando a entender que su familia está por crecer.
La publicación desató una ola de felicitaciones y curiosidad entre sus seguidores. Aunque muchos pensaron que se trataba de un bebé, después reveló algunas fotos de una cabro.
“Bienvenido Pedro”, escribió mostrando un pañal y un chuponcito.
Varios de los seguidores de la guapa modelo adivinaron que se trataba de algún animalito, ya que es bien sabido que a la presentadora le encantan todo tipo de animales.
“Tengo dudas… Conociéndote… Nos agarra de majes”, le comentó una seguidora.
Joha, como le dicen de cariño, mostró a su mamá con el cabrito dándole chupón y escribió que cuando su mamá insiste en ser abuelita ella le dice: “Maa, mira mi cabra”.
Le deseamos muchas felicidades y muchas aventuras junto a su nueva compañera de cuatro patas.