Johanna Ortiz mostró el doloroso tratamiento al que se somete debido a una extraña enfermedad

Johanna Ortíz se somete a doloroso sufrimiento (Instagram)

La presentadora de televisión Johanna Ortiz lucha contra una enfermedad en su sangre y mostró uno de los dolorosos tratamientos a los que se somete.

Desde hace algunos meses, la pérdida irregular de cabello fue una señal de alarma para la colombiana, que tras ir al médico descubrió, por medio de exámenes de sangre, que se debía a niveles bajos de ferritina, tenía cuatro, cuando lo mínimo es 30, eso le causó una severa anemia y por ende la caída de cabello.

Tras meses con diferentes estudios y tratamientos, ahora está probando uno nuevo y por lo que mostró, parece bastante doloroso. Se trata de sesiones de plasma ricas en plaquetas.

Para llevar a cabo el tratamiento, primero le sacan sangre, a la cual le extraen sus plaquetas y después se las inyectan con varias microagujas, directamente en el cuero cabelludo.

“Eso que acaban de ver es parte de la sesión de plasma rico en plaquetas. Esta es la segunda vez y me han encantado los resultados, he visto realmente una disminución, prácticamente sentí que se me dejó de caer el cabello y hay un montón de cabellitos bebés”, contó muy emocionada.

Eso sí, antes de publicar la historia adelantó que no es apto para quienes le temen a las agujas, porque pese a que son pequeñitas, se ve doloroso como entran en su cabeza.

La exparticipante de Dancing With The Stars, espera que pronto pueda tener el cabello igual de hermoso y abundante que siempre.

Así se le caí el cabello a Johanna Ortíz (Instagram)