Johanna Villalobos les dio una serie de recomendaciones a los hombres que sufren por “feos”

Johanna Villalobos, periodista e influencer.

Johanna Villalobos les dio una recomendación a todos los hombres “feos” que se ofendieron porque ella dijo que en el país falta belleza masculina.

La periodista y creadora de contenido ha recibido muchas críticas tras afirmar en Tiktok y X que en Costa Rica “no hay hombres guapos”, hecho que ofendió a muchos.

Luego de recibir una ola de comentarios negativos, en la que muchos se metieron con su cara y su cuerpo, Joha aclaró la intención de su comentario.

LEA MÁS: A Johanna Villalobos le llueven críticas por publicación que ofendió a muchos hombres ticos

“Yo no sé si se ofendieron porque yo hice el comentario o porque los hombres se ofenden muy facíl, pero a ver, el comentario iba dirigido a que en Costa Rica no hay hombres guapos, tantos como mujeres atractivas. ¿Cuál será la razón?”, explicó.

Al final aprovechó para dar algunos consejitos que ayudan a sumar puntos ante falta de belleza.

“Igual así amamos a los hombres y pueden tener muchas otras cosas buenas, no todo es físico. Sean felices, pónganse un perfume rico, traten de no hablar de sus exs, no jueguen de vivos y tengan la autoestima alta, crean en sí mismos porque eso jode a un montón de gente”, concluyo.