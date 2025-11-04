Jonathan Bailey es elegido el hombre más sexy del mundo en 2025 por la revista People

Teleguía Farándula

Por Hillary Chinchilla Marín

El actor británico Jonathan Bailey, conocido por sus papeles en las exitosas producciones Bridgerton, Wicked y Jurassic World: Renace, fue reconocido como el hombre más sexy del mundo por la revista People.

Con 37 años, el intérprete se suma a la lista de figuras como John Krasinski (2024) y Patrick Dempsey (2023), quienes recibieron el mismo honor en años anteriores.

En declaraciones a la publicación, Bailey expresó entre risas: “Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo”. El actor confesó que mantuvo el reconocimiento en secreto hasta que la revista lo dio a conocer oficialmente.

El actor británico , conocido por su rol como Anthony Bridgerton en la serie Bridgerton de Netflix, c (ALIAH ANDERSON/Getty Images via AFP)

Un carisma que trasciende la pantalla

“Con su carisma arrollador, el actor se roba el show y los corazones de la gente, consolidando su posición como una de las estrellas más magnéticas de Hollywood”, destacó la revista People en su edición especial.

Bailey compartió que su confianza y seguridad personal se desarrollaron con el tiempo, ya que en su juventud no se consideraba atractivo. La sesión fotográfica para la revista se realizó en las frías aguas del sur de Londres, una idea del propio actor, demostrando su carácter aventurero.

Un mensaje de empatía y optimismo

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People.
Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People. (People/People)

En la entrevista, Bailey también reflexionó sobre la vida y la importancia de cuidar de los demás. “La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean, ni de dónde vengan. Se trata de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un buen empujón!”, afirmó.

Entre risas, el actor reveló que sus primeros referentes de atracción fueron el príncipe Eric de La Sirenita y Trini, de Los Power Rangers, mostrando su sentido del humor y su cercanía con el público.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

