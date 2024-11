Joven presentador se da el lujo de trabajar con VM Latino, Repretel y Teletica al mismo tiempo

Agüero presenta en VM Latino de lunes a viernes de 4 pm a 8 pm (Cortesía)

Christopher Agüero, conocido solo por su apellido, se abre paso en el mundo de la televisión de la mano de tres de los canales más conocidos de Costa Rica.

Se trata de un joven de 20 años, quien hace más de dos meses empezó a salir como presentador de televisión en VM Latino, pero su historia en la televisión va mucho más allá del canal de música.

“En VM Latino empecé hace como dos meses, estoy de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche, presento varios segmentos como el ‘En línea’ y el ‘LOL’ (uno de sus favoritos). Estoy empezando acá en este canal, pero ya tenía experiencia en otros televisoras, no como presentador porque hago de todo. Ya había actuado para Teletica y estoy en Repretel con ‘La Matraca’”, nos contó.

De hecho, aunque contrato fijo solo tiene con el conocido canal 29, todos los sábados es parte del grupo de baile del programa de entretenimiento de fin de año de Repretel y ya hasta salió en una gala de ‘Mira quién baila’.

“Estoy en toda la temporada de La Matraca porque soy bailarín, presentador, locutor, comediante, y todo lo que tenga que ver con lo escénico”, agregó.

Pese a que es muy joven, ya tiene más de siete años de estar pulseándola en el mundo del arte y el entretenimiento, y es que desde que era un adolencente supo que esto era lo suyo.

“Empecé a los 13 años, pero mi primera experiencia en televisión fue en ‘La Matraca’, y fue increíble porque yo comencé siendo payaso callejero, y ya verme en un set de televisión, pasar por maquillaje y verme en vivo o ver un programa pregrabado desde mi casa fue chivisima, fue algo soñado”, recordó con emoción.

LEA MÁS: Canal 7 confirma que la modelo Melania Villalta se subió a su trencito, ¿para dónde va?

Acaba de participar en Mira quién baila en una presentación de Berny Madrigal y Alahana Morales, pero su primera experiencia con el canal de la Sabana fue en otro de los famosos formatos.

“En Teletica estuve como actor en ‘Tu cara me suena’ y hace poco en una gala de ‘Mira quién baila’. Con Repretel y Teletica casi que solo trabajo los fines de semana y entre semana estoy de lleno con VM Latino, que es mi contrato fijo”, comentó el oriundo de Aserrí.

Aguero disfruta al máximo todas las oportunidades que tiene en televisión, pero para él la experiencia en cada canal es muy diferente a la otra.

“Por ejemplo, la energía de canal 7 me encanta, porque desde el guarda hasta los productores. a usted lo saluda todo el mundo igual. En el caso de Repretel, es que son una familia y acá en VM Latino me siento muy cómodo con la chica que estoy trabajando y hay mucha libertad creativa, eso me gusta mucho”.

La comedia es una de sus más grandes pasiones

La comedia es parte fundamental de la vida de Chirstopher (Cortesía)

A pesar de que el mundo de la televisión lo seduce cada día más, una de las cosas que más disfruta y para lo que siempre tiene tiempo, es hacer reír a los demás.

“Yo vivo de la sonrisa de las personas, soy comediante y me dedico a hacer reír a las personas y a buscar que pasen un buen rato. Siempre he dicho que mi misión como comediante es que cuando las personas me ven, ya sea en el teatro, en la televisión, o en redes sociales, se olviden un poquito de lo mala que puede llegar a ser a veces la vida”.

LEA MÁS: Choché Romano volvió a verse en VM Latino

Aunque ahora pasa con muy comprometido con los diferentes roles que cumple en la televisión, para los shows de comedia siempre hay tiempo.

“Cuando tengo un show de comedia entre semana o fines de semana, el canal a veces me da oportunidad. Son bastante flexibles, entonces a veces me presento jueves o viernes. Yo hago stand up comedy y me enfoco más que todo en la vida cotidiana. Hay diferentes temas y tengo varios shows, en uno hablo de fútbol, de cómo fue mi infancia, de cómo era Agüero ligando en el colegio y la escuela y así para que la gente se sienta identificada”.

Actualmente, Agüero disfruta al máximo las puertas que le está abriendo la televisión, porque asegura que desde que firmó contrato con VM Latino su vida ha tenido un cambio significativo, pero para bien, situación que espera se mantenga en los próximos años.

Agüero ya sabe lo que estar en Tu Cara Me Suena (Cortesía)