Karen Box lloró de frustración en Nace una estrella por un comentario de alguien de producción

Karen Box y Juan David tuvieron un dueto llenó de retos (Lilly Arce/Lilly Arce)

Karen Box, participante de Nace una estrella, lloró de frustración por un comentario de alguien de producción.

La gala anterior fue de duetos y a ella le tocó con Juan David Montero y se toparon con la sorpresa de que ninguno sabía hacer segunda voz, lo que les complicó los ensayos.

Ella se mostró muy frustrada y lloró una vez más, dejando claro que es muy sentimental y que va a llorar las veces que quiera y es que un comentario de producción no le cayó muy bien.

“Bueno, por supuesto, eso es lo que me tiene ansiosa, porque a mí me ha costado estar aquí hasta donde estoy, y no me quiero ir, por supuesto. Nadie se quiere ir, ninguno de mis compañeros. Y me frustra, me pone nerviosa, muy ansiosa también, no controlo mis emociones, por eso lloro. Soy un ser humano, y lloro las veces que me dé la gana“, mencionó con respecto a los comentarios en redes sobre ella.

Aunque no dijo con exactitud quién, mencionó que algo que dijeron la hizo sentir mal.

“La profe dijo que no podemos hacer segundo, ni Juan, ni yo, que eso es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Entonces yo me bajé feliz, pensando en que lo hicimos bien, y Rodri pregunta si no íbamos a hacer nada en el ensayo. Pues ya habíamos quedado en que no íbamos a hacer segundo, que solo íbamos a quedarnos de primera los dos. Entonces es algo que me molesta y me frustra, que nos hagan sentir mal por no poder hacer eso”, cuenta en un video.

Ella concluyó asegurando que le pareció feo que los “hicieran sentir mal” por no poder hacer algo y que no era ni culpa de ella, ni de Juan David.