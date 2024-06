Karina Campos confesó que la construcción de su casa y el embarazo le pasan una cara factura

Karina Campos y su esposo Mauricio Ulate esperan una bebita

La influencer Karina Campos reveló detalles sobre su embarazo y sobre el pronto estreno de su casa que la tienen muy ansiosa y no la dejan dormir.

La modelo y su esposo, Mauricio Ulate, anunciaron hace poco que están en la dulce espera. Van a ser padres de una bebita, regalo de vida que les llegó en el mejor momento cuando están a punto de estrenar casita.

Campos está con las emociones a flor de piel y sobre todo con mucha ansiedad. Contó que en los últimos días le ha costado mucho conciliar el sueño y es que la construcción de su casa no le ha dado ni inspiración para elegirle nombre a su bebé.

“No tenemos nombre, no tenemos ni idea de cómo se va a llamar, siento que vamos a llegar al final de esto y no vamos a saber cómo se va a llamar. Comienzo a sentir una gran presión social alrededor de esto porque no solo ustedes, sino también las personas que me rodean. Todos me preguntan por el nombre y ni idea. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para discutir esto”, explicó en su Instagram.

LEA MÁS: Pablo Rodríguez y Viviana Calderón escogieron una hermosa playa para vivir una nueva aventura

Campos agregó que no es que no se han puesto de acuerdo, lo que pasa es que ninguno tiene un nombre de niña que lo convenza.

Esta situación, el embarazo en general le han provocado problemas para dormir.

“Ayer me desperté a las cuatro de la mañana y no pude dormir más, hoy estoy levantada desde las cuatro de la mañana y ya no puedo más. Esto es porque estoy ansiosa por la bebé y más por el tema de la casa. La buena noticia es que ya nos dieron fecha de mudanza, espero que sea en la fecha que ya establecimos porque no puedo más con esta ansiedad, no puedo dormir, deseo estar ahí ya”, concluyó.