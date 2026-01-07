Karina Campos mandó alarmante mensaje desde la cama de un hospital

Karina Campos preocupó a todos al compartir un mensaje desde la cama de un hospital, dejando a sus seguidores atentos a su estado de salud.

Esta fue la foto que compartió Karina Campos, captura. (Karina Campos /Karina Campos)

“Mi primer lunes de enero se vio así. No sé si me intoxiqué o si tengo algún virus, pero hace años no me sentía tan mal”, confesó la influencer y presentadora, mientras se veía acostada y cobijada.

La influencer explicó que sentía la necesidad de compartir un poco de realidad con sus seguidores y que, por ahora, no retomaría ni el ejercicio ni el trabajo, priorizando su recuperación.

LEA MÁS: Esposo de Karina Campos explota contra señora que le tiró odio a ella y a su bebé en redes

Karina Campos contó lo que le pasó. (Instagram/Instagram)

La buena noticia es que Karina ya se encuentra en su casa, en reposo, rodeada de cariño y tranquilidad. En un video reciente, se ve recibiendo a su pequeña hija Lua, lo que le sacó más de una sonrisa y dio un respiro a sus seguidores.

De parte de todo el equipo de La Teja, le enviamos nuestras mejores vibras para que tenga una pronta recuperación y vuelva con toda su energía.