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¿Karina Campos tendrá a su segundo bebé por parto natural o cesárea? Ella respondió la gran duda

La creadora de contenido respondió una de las preguntas que más le han hecho desde que anunció su segundo embarazo

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Por Fabiola Montoya Salas
La expresentadora de televisión y creadora de contenido, Karina Campos, narró la angustiante situación que vivió hace unas semanas con su hijita Lua, de cinco meses y media de nacida.
Karina Campos aseguró que todavía no sabe si su segundo bebé nacerá por parto natural o cesárea. (Instagram/Instagram)

Desde que anunció que está esperando a su segundo bebé, Karina Campos ha recibido decenas de preguntas de sus seguidores. Una de las más frecuentes tiene que ver con el nacimiento del pequeño: ¿será por parto natural o por cesárea?

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La duda surgió luego de que una seguidora le preguntara en redes sociales si le daba miedo someterse a una nueva cesárea en tan poco tiempo.

La creadora de contenido respondió con total sinceridad y dejó claro que, por ahora, todavía no sabe cómo será el parto.

“Yo quisiera natural, pero será lo que Dios quiera. Con Lua no se pudo, ya veremos esta vez. Falta mucho, no pienso en eso todavía, jaja”, escribió.

karina campos
La influencer confesó que le gustaría tener un parto natural, aunque dejó la decisión en manos de Dios y de las recomendaciones médicas. (karina campos /karina campos)

Con esa respuesta, Karina dejó ver que su deseo es tener un parto natural; sin embargo, también aseguró que todo dependerá de cómo avance el embarazo y de las recomendaciones médicas cuando llegue el momento.

La influencer anunció el pasado 3 de agosto que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Mauricio Ulate. La noticia la compartió mediante un emotivo video en redes sociales, en el que también apareció su hija Lua, quien se convertirá en hermana mayor.

La reacción de Karina Campos al enterarse de su segundo embarazo

La pareja recibió a su primera hija en octubre del 2024 y ahora se prepara para darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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