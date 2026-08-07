¿Karina Campos tendrá a su segundo bebé por parto natural o cesárea? Ella respondió la gran duda

Karina Campos aseguró que todavía no sabe si su segundo bebé nacerá por parto natural o cesárea. (Instagram/Instagram)

Desde que anunció que está esperando a su segundo bebé, Karina Campos ha recibido decenas de preguntas de sus seguidores. Una de las más frecuentes tiene que ver con el nacimiento del pequeño: ¿será por parto natural o por cesárea?

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La duda surgió luego de que una seguidora le preguntara en redes sociales si le daba miedo someterse a una nueva cesárea en tan poco tiempo.

La creadora de contenido respondió con total sinceridad y dejó claro que, por ahora, todavía no sabe cómo será el parto.

“Yo quisiera natural, pero será lo que Dios quiera. Con Lua no se pudo, ya veremos esta vez. Falta mucho, no pienso en eso todavía, jaja”, escribió.

La influencer confesó que le gustaría tener un parto natural, aunque dejó la decisión en manos de Dios y de las recomendaciones médicas. (karina campos /karina campos)

Con esa respuesta, Karina dejó ver que su deseo es tener un parto natural; sin embargo, también aseguró que todo dependerá de cómo avance el embarazo y de las recomendaciones médicas cuando llegue el momento.

La influencer anunció el pasado 3 de agosto que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Mauricio Ulate. La noticia la compartió mediante un emotivo video en redes sociales, en el que también apareció su hija Lua, quien se convertirá en hermana mayor.

La reacción de Karina Campos al enterarse de su segundo embarazo

La pareja recibió a su primera hija en octubre del 2024 y ahora se prepara para darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia.