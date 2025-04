Karina Ramos debutó en famoso programa de televisión junto a un grande de México

La modelo compartió un video en el que asegura que al menos uno de los episodios "Le ha sacado una lagrimita". (Instagram/Instagram)

Karina Ramos contó un secreto que se tenía muy bien escondido en México y es que volverá a la televisión con un famoso programa y en canal gigante.

La Miss Costa Rica 2014 tenía varios días de estar muy emocionada y ansiosa por un proyecto secreto que la tenía muy emocionada y este martes por fin reveló qué es.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ramos contó que se trata de un programa de “Lo tomas o lo dejas”, un formato de concursos presentado por el conocido Paul Stanley.

Sí, es el famoso programa de maletines con el que muchos salen ganando dinero, donde ella será una de las presentadoras, ya que se le vio con micrófono en mano.

“Finalmente, puedo contarles que Lo tomas o lo dejas se estrenó ayer en Uní Más y a partir de hoy estará disponible en Vix. Desde el primer día que llegué a México soñaba con ser parte de una producción como esta y fue aún más increíble de lo que soñé. Trabajar con Paul siempre es divertido. El equipazo de Endemol Shine y Televisa Univision, sin palabras. Fue retador, cansado y muy enriquecedor... No me alcanzan las palabras para poder decirles lo agradecida y feliz que estoy. No se lo pueden perder”, contó sobre el proyecto.

A Kari le llovieron felicitaciones y buenos deseos de colegas, famositicos y sus fieles seguidores en comentarios.