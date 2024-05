Karina Ramos fue sorprendida por cantante nacional con un paseo muy original en México

Karina Ramos se fue a concierto en México con famoso cantante nacional (Tomada de Instagram)

Karina Ramos tuvo una salida muy diferente y divertida junto a un famoso cantante nacional en un reconocido festival de música en México.

Por medio de las redes sociales, la modelo y empresaria mostró que pasó su sábado con el vocalista de Percance, Estaban Ramírez, y juntos se fueron de fiesta al Tecate Emblema 2024.

A pesar de que se la pasaron a puras tejas y que pudieron disfrutar de artistas como Christina Aguilera, Aitana, Nelly Furtado, Nicki Nicole y muchos más, a la Miss Costa Rica 2014 le tocó salir de su zona de confort.

Ella ya tiene muchos años viviendo entre Costa Rica y México, pero no se había animado a andar en el metro, algo que el cantante la convenció de hacer.

“La cosa es que Estaban me sacó a pasear, es mi primera vez en el metro. Tres años y nunca he usado el metro”, explicó ella entre risas.

LEA MÁS: Milena, la trailera presumió con un gustito que muy pocos pueden darse, ¿cuál fue?

El artista agregó que salir con él lleva incluidos esos detalles, porque no contento con el metro, la llevó a dar una vuelta en una especie de carruaje que estaba pegado a una bicicleta.

“Si van a salir conmigo, sepan que vamos a ir en metro. Yo no me canso de estos detalles, primero el metro, ahora esto. Ojo al carruaje que me saqué de la manga”, escribió Ramírez.

Aunque el viaje no fue lo mejor, ambos mostraron que el festival estuvo muy bueno y es que nadie se lo quería perder. Ahí también estuvieron los modelos Jesse Del Valle y los gemelos Douglas y Estaban Castillo, este último exnovio de Ramos.