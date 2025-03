Karina Ramos representará a Costa Rica en uno de los eventos de moda más importantes del mundo

Karina Ramos está lista para volver a representar a Costa Rica en uno de los eventos de moda más importantes del mundo (Instagram/Instagram)

Karina Ramos está contando los días para volver a representar a Costa Rica en uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial.

La miss Costa Rica 2014 contó en sus historias de Instagram que volverá a modelar en el París Fashion Week de este 2025, uno de los desfiles de moda más esperados del año.

“Quedan unos días para irme a París y estoy demasiado emocionada porque, aparte de que voy a modelar, tenemos un proyecto que pronto les voy a contar, entonces estoy doblemente emocionada”, contó en sus historias de Instagram.

Ella agregó que no ha podido entrenar como le gustaría, ya que una lesión en su rodilla tras una caída.

“No he estado entrenando porque me lesioné una rodilla cuando me caí en el escenario. Vamos a ir al gimnasio”.

La semana de la moda en París arrancó este lunes y estará hasta el próximo 11 de marzo y se esperan muchas estrellas y los mejores diseñadores.