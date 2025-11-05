Karla Quesada, dueña de Pasta Bar, revela que su matrimonio llegó a su fin

La empresaria Karla Quesada, reconocida por su marca Pasta Bar, confirmó en redes sociales lo que desde hace días era tema de conversación entre sus seguidores: se está separando de su esposo, Alejandro Rivera, con quien se casó el pasado 1.° de febrero.

Karla Quesada, de Pasta Bar, confirmó que se separa de su esposo Alejandro Rivera. (Camila Castillo/Camila Castillo)

Karla Quesada decidió hablar, abiertamente, en TikTok, para aclarar los rumores sobre su vida personal y confirmar lo que muchos sospechaban: su matrimonio con Alejandro Rivera llegó a su fin.

“Este segundo semestre de este año, la vida de verdad me ha puesto a enfrentarme a mis peores miedos. Es que, simplemente, se juntó una cosa tras otra”, confesó en su video.

Entre lágrimas, contó que, recientemente, murió su gato Nacho, algo que la afectó profundamente, y que además ha tenido que afrontar la enfermedad de una tía muy cercana, quien enfrenta un cáncer.

“Se podrán imaginar que estos últimos cuatro meses han sido abrumadores, han sido retadores, no he estado bien, he estado en modo supervivencia, es la realidad.

“No vengo a ponerme en papel de víctima o de pobrecita, porque no. Quise hacer el video porque, de alguna forma, quiero apropiarme de la narrativa de lo que pasa en mi vida, porque, lamentablemente, esta última semana han hecho demasiadas especulaciones en redes sociales sobre lo que pasa con mi vida personal”, explicó.

Karla Quesada confesó que se divorcia.

Quesada fue enfática al decir que el hecho de compartir parte de su vida privada no significa que el público tenga derecho a exigir explicaciones.

“Al final, uno decide qué compartir y qué no. Uno no le debe explicaciones a nadie, pero decidí hacerlo porque no quiero hacerlo más largo y que la bola de polémica se extienda. Y sí, Ale y yo estamos en proceso de divorcio”, confirmó.

La empresaria también reveló que desde hace dos meses vive sola, y que aunque el divorcio no estaba en sus planes, acepta que son cosas que pasan.

“Cuando nos casamos no estaba en los planes casarnos y divorciarnos a los ocho meses, pero bueno, son cosas que pasan. Y para evitar chismes, no fue por infidelidad, no es el motivo, y son cosas que me voy a reservar y no quiero contar”, aclaró.

Karla aseguró que mantiene buena comunicación con Alejandro Rivera, pese a la ruptura.

“Agradezco a la gente que ha sido empática conmigo y respetuosa, a la gente que conecta con mi contenido, espero que permanezcan en esta nueva versión que estoy descubriendo mía. Siento que está acabando una temporada de mi vida y está empezando otra. Y eso es todo lo que en este momento quiero decir y me siento cómoda diciendo”, expresó.

La Teja intentó contactar a la empresaria cuando los rumores empezaron a circular en redes sociales; sin embargo, no obtuvimos respuesta.