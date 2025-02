Katherinne González y Edson Picado ya tienen definido cuándo será su boda

Katherinne González y Edson Picado ya están planeando la boda (Instagram)

Katherinne González contó detalles de su compromiso con Edson Picado y adelantó que ya tienen una fecha tentativa para celebrar su boda.

La imitadora y humorista de “Pelando el ojo” hizo una dinámica en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores y respondió muchas interrogantes.

Algunos están muy interesados por la boda y el compromiso, por lo que preguntas sobre ese tema hubo bastantes.

Una de las consultas fue si ya saben cuándo será la boda y ella comentó que no se casarán este año.

“Según lo que tenemos planeado, sería para el otro año y hay un mes en particular que nos gusta mucho a los dos, pero vamos a ver si todo sale bien para que sea en ese mes. El proceso va a estar divertido, hay muchas cosas en las que hay que pensar, tomar muchas decisiones, pero si uno lo disfruta y lo hace con tranquilidad y de la mano de personas que tienen experiencia, va a salir todo bien, si Dios lo permite”, explicó.

En otra respuesta habló sobre la propuesta de matrimonio y es que confesó que tenía sospechas de que Picado le iba a dar anillo y sintió la necesidad de hacer lo mismo.

“Nosotras leemos esas señales que nos dan los hombres cuando quieren comprometerse o quieren algo y yo había notado algo en Edson. A mí siempre me ha gustado tener iniciativa y de verdad que, aunque no es tan común, nunca me da miedo hacer esas cosas”.

Ella agregó que aunque él no le hubiera pedido matrimonio ese día, ella igual lo hubiera hecho porque sentía que era el momento y quería que él se sintiera especial.