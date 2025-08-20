Katherinne González y una experiodista de Repretel se retaron en público

Katherinne González no dudo en responder. (Instagram/Instagram)

Katherinne González y la experiodista de Repretel, Jeimmy Morera, sorprendieron a sus seguidores al retarse en público en algo inesperado.

La periodista Jeimmy Morera y González se retaron. (Instagram/Instagram)

Todo se dio mientras Morera estaba jugando en sus redes sociales a contestar preguntas de sus seguidores, cuando uno de ellos le escribió:

“¿Se anima a retar a un pulsito a alguno de sus compañeros y otro con Katherinne González de Pelando el Ojo?”. Esto seguramente impulsado por ver que ambas son mujeres jóvenes que hacen ejercicio y se ven muy fuertes.

Por lo que la periodista inmediatamente compartió una foto de su brazo y donde se puede ver que entrena bastante y, etiquetó a González.

Ante esto, la comunicadora de Pelando el Ojo, compartió la foto y escribió:

Ambas dejaron a sus seguidores en expectativa. Captura (katherinne gonzále/Katherinne González)

“Omg, esos brazos están fuertes Jei, pero acepto el reto”.

Ambas entrenan y hacen ejercicio constantemente, por lo que el duelo promete ser parejo. Ahora solo queda esperar cómo le va a cada una.