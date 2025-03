Kevin Barrantes, el periodista tico que lleva ocho años en España cumpliendo el sueño de todo futbolero

Cubrir desde afuera el partido entre el PSG y el Borussia Dortmund fue emocionante, pero arriesgado, consideró Barrantes. Foto: Cortesía Kevin Barrantes

El periodista deportivo Kevin Barrantes cumplió esta semana ocho años de estar viviendo el sueño europeo, una aventura que lo ha llevado a vivir grandes momentos.

En una conversación con La Teja, el comunicador hizo un repaso de ese tiempo en el que ha vivido y logrado grandes cosas, muchas de ellas al lado de su colega y esposa Gabriela Durán.

“Todo empezó en el 2014, cuando tuve la oportunidad de venir a Madrid a cubrir el fichaje de Keylor Navas con el Real Madrid para Teletica, además de poder estar de cerca en cosas del Real Madrid, la ciudad me encantó, y tuve un pensamiento interno donde me convencí de que vivir en esa ciudad sería espectacular, desde entonces se me quedó la idea, y ya después en el 2017 se dio la oportunidad de buscar una maestría”, recordó.

Aunque asegura que todo ha sido un sueño hecho realidad, en España también se ha encontrado varias espinitas que complicaron un poco la aventura.

“Cuando uno es extranjero se le pone todo cuesta arriba, hay una infinidad de trámites, cada uno con su nivel de dificultad y cantidad de requisitos, y me ha tocado de todo, desde trámites que salen exitosos, otros que me los han denegado, pero ha sido toda una experiencia donde he tenido que desarrollar una paciencia sobrenatural. Menos mal, en el camino encontré unas abogadas muy buenas de un bufete acá en Madrid que se llama LAREA, que me llevaron por el camino correcto en cuanto a los trámites y, gracias a Dios, el año pasado ya pude obtener mi pasaporte español”.

Sin duda alguna, un plus de su vida en Madrid es poder tener a su compañera de vida con él, situación que al principio no pensó que se les iba a dar.

“Al inicio me vine solo a Madrid, Gaby en ese momento tenía un buen puesto en Teletica Formatos y estaba feliz ahí, ella no tenía razón o motivo alguno para hacer un cambio tan extremo como el que yo estaba haciendo, pero para sorpresa mía, me vino a visitar en diciembre de ese mismo año que me fui, y me entregó un folder, cuando lo abrí vi que venía una carta de aceptación en un máster que ella encontró y que le gustaba mucho, también en Madrid, pero ella vendría hasta el 2018, entonces tuvimos que mantener la relación a distancia, no fue fácil, y normalmente yo no defendería las relaciones a distancia, pero creo que con la decisión que ella tomó, estaba claro que nuestra relación estaba fuerte y que teníamos el mismo proyecto de vida alineado”, explicó.

Kevin Barrantes y Gabriela Durán mantuvieon una relación a distancia por un tiempo.

Actualmente, Kevin sigue ejerciendo el periodismo en España y hasta está un poco cerca de Costa Rica, aunque sea por televisión.

“Para Costa Rica hago un programa semanal sobre La Liga española que pasa los martes en ViX Premium La Liga con Tigo. Luego, por vivir en Madrid, me salen muchos trabajos puntuales, donde empresas interesadas en mis servicios me contratan para hacer coberturas del Real Madrid, del Atlético de Madrid o del Barcelona principalmente, también soy panelista regularmente para una televisora llamada Al Arabiya de Emiratos Árabes Unidos, le genero contenido a una agencia de noticias llamada Viory donde tengo que cubrir eventos no deportivos, como conferencias de prensa, manifestaciones en Madrid o cosas similares”, relató.

Ha vivido grandes coberturas como cubrir tres años seguidos la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo

“Puede viajar por toda Europa, visitando los mejores estadios, viendo partidos increíbles y entrevistando a jugadores y entrenadores que solo veía por tele, y de paso me pagaban por todo esto. Estuve en la final de la Champions 2019, que fue en Madrid, y la de 2021, que fue en Porto, donde pude despedirme de este proyecto que me permitió cumplir mi sueño de niño”.

El sueño opaca el dolor de no tener a su familia

A pesar de que España lo ha conquistado, no hay nada como Costa Rica y día a día extraña a su familia y a su país.

“Lo más complicado es estar lejos de mi familia, cómo duele, todavía hoy en día, ocho años después, sigo sufriendo mucho por este tema, si lo vemos en un plano general, me estoy perdiendo cómo envejecen mis papás, me pierdo lo rápido que crecen mis sobrinos, veo cómo van cambiando mis hermanos, es algo que intento no pensar mucho porque si no, viviría deprimido... Es un dolor con el que se tiene que aprender a vivir”.

Los periodistas viajan al país una vez al año, por lo general cada diciembre, e intentan aprovechar al máximo el tiempo con sus familias y amigos, porque aunque extrañan a sus familias, lo que ofrece Madrid vale mucho la pena.

“Acá soy feliz también, tengo la oportunidad de trabajar en lo que me encanta, puedo cubrir de cerca a grandes equipos europeos, conocer estadios, entrevistar deportistas y viajar, al final no se puede tener lo mejor de los dos mundos”, concluyó.