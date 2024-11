Keyla Sánchez pasó días de angustia porque su hijo terminó en el hospital

Keyla Sánchez, pasó fea situación durante el fin de semana (Instagram)

Keyla Sánchez pasó días de angustia e incomodidad durante el fin de semana por un problema de salud de su hijo que los terminó llevando al hospital.

La presentadora contó que los últimos días han sido complicados porque su hijo, Thiago, se enfermó bastante fuerte.

Según contó, lo que parecía un resfriado común, se complicó y, en lugar de ir mejorando con los días, tuvo más y más síntomas, hecho que la alertó de que algo no andaba bien.

“Thiago no es asmático, pero lo que comenzó como una gripe en el día uno, no mejoraba ni con jarabes, frotadas, medicamentos y aquí y allá. El estado de ánimo decaído, tos, vómito y luego la tos era diferente, nada iba acorde y cuando uno es mamá, ese chip se activa porque uno sabe que algo no está bien”, contó a sus seguidores.

Ella agregó que la situación la preocupó tanto que decidió acudir a un centro médico para que el pequeño recibiera atención.

“Algo no estaba bien y por eso toda la tarde del sábado estuvimos en el hospital. Le hicieron un montón de exámenes, la verdad es que mi amor se portó muy bien, muy valiente. Al final se determinó que tenía una neumonía viral, por ende, va a estar una semana más sin ir a la escuela, con mucho medicamento”, comentó.

De hecho, este lunes lo volvió a llevar al médico y asegura que está mejor, que ha comido y eso la tiene tranquila.

“Gracias infinitas a Dios, ya está mejor, volviendo al Thiago que es; obviamente, le quedan varios días de tratamiento”.

Sánchez concluyó asegurando que contó su experiencia para que los padres estén atentos a llevar a sus hijos a un centro médico porque a veces lo que parece una simple gripe, no lo es.