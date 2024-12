Keyla Sánchez se defendió con las uñas tras criticas por error que cometió en la Teletón

Keyla Sánchez no se quedó callada.

Keyla Sánchez se defendió con todo tras recibir críticas en redes sociales tras supuestamente cometer un error en la Teletón 2024.

La presentadora no aguantó nada después de que muchos la hicieron viral, asegurando que durante la transmisión de la Teletón, se equivocó y, en lugar de gritar “pizarra”, habría gritado “birra”.

Ante los rumores y las publicaciones, tras despertar tarde este domingo, se refirió al tema en sus historias de Instagram.

“Yo no entiendo por qué le ponen tanta atención a idioteces. Yo no le presté ni un minuto de atención de mi vida, de cosas que sí son buenas a eso. Creo que hay cosas más importantes que destacar y me da mucha risa que siempre ven lo malo”, comentó para empezar.

Luego agregó que no debería de importar lo que dijo, si se equivocó o no.

“Si yo dije birra, cirra, irra, dirra, pirra, lo que sea, lo que se haya entendido, la realidad es que nadie ahí se dio cuenta. En mi mente hay muchas cosas, muchas emociones, mucho corre, corre y a veces sí, la lengua a uno lo traiciona... Un programa en vivo se presta para eso, accidentes, confusiones, en fin, no importa. Nadie se dio cuenta y yo seguí (hablando)”.

Para finalizar, aseguró que lo importante en una actividad como la Teletón es ayudar, destacar el trabajo de empresas y personas del Club activo 2030 y motivar a la gente a donar.