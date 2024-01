Kimberly Loaiza abrió su corazón y confesó que pasa un duro momento

Kimberly Loaiza compartió con sus seguidores que no pasa el mejor momento de su vida

Kimberly Loaiza abrió su corazón y le contó a sus seguidores que pasa una situación difícil, de la que no quiso dar detalles, pero aprovechó para hacer una reflexión.

La excombatiente y modelo usó su perfil de Instagram para confesar que no se siente en su mejor momento, al contrario, que este lunes ha sido un día complicado.

“Hoy les cuento que no es un buen día para mí. Como todos tenemos días buenos y días no tan buenos, pasan cosas que a veces no queremos, pero ¿así es esta vida de linda, no?”, contó.

Ella agregó que quiso compartir esta situación para dar un ejemplo de que las redes sociales no son solo para compartir lo bueno.

“Aquí siempre se muestran solo las cosas lindas y buenas, pero también siento que hay que normalizar los días malos, como dicen, está bien no estar bien. Una montaña rusa de emociones y sentimientos encontrados, pero con Dios a nuestro lado siempre se logra salir del dolor, la tristeza y esas cositas que nos afligen. Ojitos de huevo frito, pero ya mañana será bonito, concluyó”.

Kim también compartió el mensaje que le mandó uno de sus seguidores, motivándola con una frase de la película de “Alicia, en el país de las maravillas”, hecho que agradeció y le hizo el día un poquito mejor.