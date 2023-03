¿Kimberly Loaiza está enamorada? Presentadora podría haber dado pistas de su situación sentimental

Kimberly Loaiza tiene muy claro el tipo de hombre que busca.

La presentadora Kimberly Loaiza pasa muy activa en las redes sociales, donde a lo mejor dio una pequeña pista sobre su situación sentimental.

La también modelo tiene mucho tiempo de estar soltera y, aunque pretendientes le sobran, tiene muy claro el tipo de hombre que quiere; sin embargo, un video habría mostrado que puede que ya lo haya encontrado.

Esto es lo que espera Kimberly Loaiza de un hombre

En sus historias de Instagram, Loaiza publicó un pequeño y divertido clip en el que “llora” porque un supuesto novio no la trata como ella quiere.

“Cuando mi novio solo me pone: ‘Buenos días, hermosa’, y no: ‘Hola, mi princesa, eres la mujer de mi vida, espero que la futura madre de mis hij@s esté bien, recuerda lo mágicamente bella que eres y que no tengo ojos para ninguna otra. Quiero verte ya luz de mis ojos’”, escribió

Aunque el video es contenido divertido para sus redes sociales, muchos no dejaron pasar la oportunidad para decir que seguro ya tiene novio.