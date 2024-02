Kimberly Loaiza lucha contra una enfermedad que la tiene sufriendo fuertes dolores

Kimberly Loaiza confesó que ha descuidado su salud y eso le ha generado problemas (Instagram)

La influencer y presentadora Kimberly Loaiza contó cómo lucha contra una complicada enfermedad, esto con el fin de generar conciencia en sus seguidores.

La excombatiente usó sus redes sociales para contar que debido a que descuidó su salud y priorizó otras cosas, ahora está sufriendo fuertes dolores.

Loaiza padece de ovarios poliquísticos, síndrome que provoca dolor, periodos irregulares, acné, sensibilidad, quistes, resistencia a la insulina y hasta infertilidad y hace bastante tiempo dejó atrás el tratamiento, hecho que ahora le genera consecuencias.

“Desde que dejé las pastillas anticonceptivas no sentía un dolor tan fuerte y ayer de verdad no podía con el dolor. Tengo que aceptar que me he descuidado tanto con mi gastritis, que hace tiempo no me hago la gastroscopia, como con este tema, nunca me he hecho un ultrasonido transvaginal”, contó.

Explicó que hace más de dos años dejó las pastillas anticonceptivas porque le estaban generando muchos síntomas secundarios y hasta déficit de proteínas y, aunque ahora está con otro medicamento, el dolor del martes fue tan intenso que se asustó mucho, por eso quiso hablar del tema con sus seguidores.

Ella hizo un llamado a las mujeres que viven procesos parecidos para que no se atengan, que vayan al médico y que se traten. Ella ya agendó cita para un ultrasonido, después contará cómo le fue.

Las historias tuvieron el resultado que quería, porque muchas mujeres le escribieron para contarle sus propias experiencias y agradecerle que hablara del tema.

“Amo leerlas, saber que pude y puedo ayudar a muchas personas por medio de esta plataforma. Se viene algo grande, lindo y enriquecedor, se los prometo, merecemos ser entendidas y escuchadas”, concluyó