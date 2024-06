Kimberly Loaiza reveló datos inesperados sobre el hombre de sus sueños

Kimberly Loaiza sorprendió dando datos sobre el hombre de sus sueños

La modelo y presentadora de televisión, Kimberly Loaiza reveló inesperados datos y detalles sobre el hombre de sus sueños.

Loaiza hizo una dinámica en redes sociales donde se animó a contestar preguntas de su vida privada, algo que no hace muy seguido porque es muy reservada en ese aspecto.

Sus seguidores le preguntaron: ¿cuáles son las características del “hombre de sus sueños”?, a lo que ella contestó con datos no tan comunes.

“Siempre les he contado qué me gusta de un hombre en su interior, pero en aspecto físico creo que los dientes, seguro porque yo me los cuido tanto, quiero que mi pareja también tenga unos dientes blanquitos, bonitos, aseados. Una sonrisa linda me encanta y me fijo mucho en la cara, no tanto en el cuerpo, obvio que se cuide, pero me gusta una carita linda y la espalda”, contó en su Instagram.

Ellos siguieron preguntando por qué querían más detalles y ella con mucho gusto explicó qué busca en una pareja.

“Voy a hacer un resumen de lo que pido en el currículum, un hombre bondadoso, leal, comprometido, cariñoso, detallista, que como pareja nos demos mucha estabilidad. Seguro de sí mismo, proactivo, caballeroso, que me haga reír mucho, que podamos reírnos juntos, que no quiera apagar mi luz, ni yo la de él, que respete mi espacio personal y para mí, lo más importante, que me dé paz, porque en un mundo caótico él va a ser mi lugar seguro”, concluyó.

En otra respuesta, la presentadora de “Nos les den pelota” aseguró que sigue creyendo en el amor real y mutuo y sueña con eso, a pesar de que no le ha ido muy bien en el amor.