Kimberly Loaiza se inspiró en grave problema de salud para crear un ambicioso proyecto

Kimberly Loaiza se inspiró en problema de salud para emprender un ambicioso proyecto (Instagram)

La modelo y creadora de contenido Kimberly Loaiza se inspiró en un grave problema de salud que ha tenido que enfrentar últimamente para emprender un ambicioso proyecto que la tiene feliz y emocionada.

En los últimos días, la excombatiente ha compartido en sus redes sociales que ha estado sometiéndose a una serie de exámenes médicos por algunos sustillos de salud, los cuales la empujaron a crear un espacio donde se pueda hablar de eso y muchos temas más.

“He estado con mucho trabajo propio, muy bendecida, pero sí, con algunos sustillos de salud, me ven dos médicos diferentes, me mandaron a hacer exámenes, unos para prevención y otros de control, tengo demasiado miedo a las agujas, yo no sé por qué siempre he tenido miedo, pero, entonces, como dicen por ahí ‘todo lo malo pasa’”, contó en una conversación con La Teja.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza pasó las 24 horas más angustiantes de su vida debido a un tema de salud

El control médico que lleva es porque desde los quince años padece una enfermedad con la que todavía lidia.

“Yo tengo ovario poliquístico, por lo cual a mí desde los 15 años me mandaron a tomar pastillas anticonceptivas para poder tratarlo. Hace dos años, yo dije: ‘esto está raro’ andaba con unos cambios de humor muy fuertes y muchos temas que producen los anticonceptivos. Busqué a mi doctora, ella me mandó exámenes y me mandó a dejar las pastillas durante cinco meses y cuando regresé le dije que no quería volver a tomar pastillas, entonces lo estamos viendo con otro método”.

Este problema la ha mandado en varias ocasiones al hospital, incluso en otra ocasión reveló que sufre un tema con uno de sus pulmones que no está muy bien que digamos.

Pódcast Power Dúo llegó de la enfermedad

Kimberly Loaiza y Jessica Miranda son una gran dupla que quiere ayudar a muchas chicas por medio de su nuevo proyecto (Instagram)

Hace unos meses contó su experiencia con los anticonceptivos en una dinámica de Instagram y quedó impresionada con la respuesta de sus seguidores y de ahí nació la espinita de crear un espacio seguro para hablar y llevar orientación sobre estos temas.

Para llevar a cabo el proyecto se unió con la doctora Jessica Miranda y juntas crearon “Powe Dúo”, un pódcast donde van a hablar de muchos temas con invitados y especialistas, con el fin de ayudar y empoderar mujeres, rompiendo tabúes e ideas de perfección.

“Aparte de KL Beauty (salón de belleza) que es mi bebé, Acabo de emprender con mi socia Jessica en un proyecto superlindo enfocado para la comunidad de mujeres, el cual va a tener diferentes ramificaciones, uno es el pódcast, que va a tener de todo un poco. Vamos a tener invitados especiales como especialistas en psicología, en medicina, para tocar temas importantes, también vamos a estar tocando temas cotidianos de chicas y también temas de empoderamiento muy variado, pero siempre tratando de dejar algo positivo en la comunidad”.

Kim agregó que además de los episodios del pódcast, van a realizar eventos con mujeres cada tres meses y el dinero recaudado de dichas actividades será para obras benéficas.

Ya grabaron los primeros tres episodios de Power Dúo, saldrán todos los miércoles, el de estreno será este miércoles 27 de marzo. Estarán disponibles en diferentes plataformas digitales, como Spotify, Apple Pódcast, Amazon Music y Youtube.

Justamente el viernes anterior fue con su madre y su hermana a celebrar que ya está por estrenar el proyecto, ellas y Dios son su pilar de vida y este año podrán cumplir un sueño juntas, ir las tres a recorrer Europa.

“Nos vamos el 11 de mayo a conocer Europa, ninguna de las tres lo conoce, mi hermana es la que está un poquito más asustada porque le tiene miedo a los aviones, mi mamá será su segundo viaje y si Dios me da los medios para poder llevarla y complacerla lo voy a hacer porque ella se merece todo y más y a mi hermana también. Cuento con gente muy linda que me está ayudando a cumplir este sueño juntas”.

Aunque no lo pública mucho en redes sociales, asegura que tiene una gran relación con Dios, es su base de vida y lo más importante para ella.

“Para mí Dios es todo, cada cosa que yo hago la pongo en manos de él y que todo vaya sucediendo a como él sienta que es lo mejor para mí. Ya sea malo o bueno, todo lo dejo en manos de él, los lunes voy a un estudio bíblico y sino me conecto desde casa, trato de estar cerca”.

La expresentadora espera que su proyecto crezca lo suficiente para que en algún momento pueda ser su regreso a la televisión, pero no se estresa, ni se apresura, porque está feliz y plena con su presente y sabe que el mañana no existe.