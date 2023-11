Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores contando cómo sería la boda de sus sueños

Kimberly Loaiza no quiere una gran boda

Kimberly Loaiza sorprendió a todos sus seguidores al contar en sus redes sociales cómo sería su boda soñada.

La excombatiente empezó a compartir videos divertidos en sus historias y quiso contar cómo le gustaría casarse.

“Como yo me voy a casar en Italia con mi amorcito, estos seríamos nosotros, pero comiendo pizza y vino, porque sí, yo no quiero nada de lo normal, quiero algo íntimo en el lugar de mis sueños y gastarme esa plata (boda) conociendo el mundo”, contó en Instagram.

La publicación llamó mucho la atención de sus seguidores, quienes le hicieron muchas preguntas. Ella contestó algunas dudas.

“Me dio mucha risa; vieran que no, no quiero una boda grande, mi ilusión es casarme en Italia con mi amorcito, si quiere ir la familia bienvenida, no gastar en fiestas, al final nunca se le queda bien a todo el mundo. Eso sí, si quiero un vestido bonito, nos casamos con una vista hermosa, después nos montamos en una vespa y nos vamos a comer pizza, como de película”, contó emocionada.

Al final, Kim agregó que, de momento, es importante encontrar al hombre especial con que el que pueda vivir eso, pero espera que piense y sueñe igual que ella.