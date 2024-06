Kimberly Loaiza vuelve a la televisión nacional en un inesperado canal y muy bien acompañada

Kimberly Loaiza está feliz de regresar a la televisión. (Instagram)

Kimberly Loaiza está lista para volver a la televisión nacional, en un nuevo programa de la mano de uno de los canales más grandes del país y muy bien acompañada.

La modelo, empresaria y creadora de contenido no se cambia por nadie ahora que retomara una de sus más grandes pasiones, la pantalla chica, hecho que había dejado de lado desde hace algunos años.

La vida profesional de Kim no puede ir mejor, poco a poco está destacando y trabajando en todo lo que le gusta, su salón de belleza KL Beauty, el pódcast dedicado a las mujeres “Power Dúo” y ahora volverá a la televisión nacional con “No les den pelota”, un programa deportivo en el que estará muy acompañada.

Loaiza confirmó a La Teja que está a punto de llegar a todos los hogares costarricenses al lado del comediante colombiano Gustavo Peláez y el jugador Esteban Ramírez.

“Volvemos a la tele, vamos otra vez, si Dios lo permite. Si no me equivoco, ya vamos al aire este lunes que viene. Es un nuevo programa de fútbol, pero no fútbol de puros envenenados, por eso se llama ‘No les den pelota’. Vamos a estar Peláez, Esteban, que es jugador de fútbol, y mi persona”, confirmó muy emocionada de volver a donde se dio a conocer.

Este nuevo espacio se podrá ver nada más y nada menos que por medio de la señal de FUTV, canal que fusiona lo mejor de Teletica y Repretel en lo deportivo.

“No les den pelota”, como contó Kim, será enfocado en el deporte rey de Costa Rica, el fútbol, pero no será lo mismo que Gradería Popular o La Platea de TD Más, que destacan por los fuertes enfrentamientos entre seguidores de los principales clubes del país, será algo más tranquilo y con menos pasión, pero buscará ser igual de atractivo.

Eso sí, la producción pensó en los detalles, ya que el programa con sus tres panelistas tiene un poco de todo. Kim aporta la delicadeza y belleza femenina, su experiencia en televisión y su amor por el Deportivo Saprissa, Peláez tiene el toque de humor que lo caracteriza, así como su amor por la Liga Deportiva Alajuelense y su gran trayectoria en tele, mientras que Ramírez aporta toda su experiencia en el fútbol nacional, su conocimiento sobre ese deporte y su gusto por el Club Sport Herediano, ya que pese a que también jugó en el Monstruo, el Team es su gran pasión.

Kimberly Loiza suma muchos años ligada a la televisión

Kimberly Loaiza se ganó el corazón de muchos ticos con su participación en Combate. (Jose Rivera )

Volver a la televisión tiene a Kim con las emociones a flor de piel, aunque es un proyecto que lleva tiempo organizando junto con sus nuevos compañeros, ahora que falta poco para salir al aire fue cuando la nostalgia la invadió y recordó cómo fueron sus inicios en el mundo del modelaje y la pantalla chica, cuando todavía estaba en el colegio.

A sus 18 años tuvo su primera sesión de fotos y ya trabaja en eventos, pero su salto a la tele llegó con Repretel en el 2010, con “Gladiadores Mundialistas”, programa que tuvo como base a muchos participantes que un año después, en el 2011, llegaron al rotundo éxito con “Combate”, donde ella se ganó el corazón de muchos ticos y se dio a conocer en todo el país.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza sorprendió al mostrar cómo era a los 18 años cuando empezó a modelar

Aunque Combate fue una gran plataforma, Kim logró romper con el miedo de no avanzar en la televisión tras salir del programa y es que con los años ha logrado ser un personaje recurrente en la pantalla chica, pero con Teletica.

Durante toda su trayectoria en televisión ha participado en grandes producciones como “Dancing With The Stars”, “Qué buena tarde”, en transmisiones de toros y del tope nacional y hasta estuvo en su propio espacio “Decímelo bajito”, que compartió con Alonso Solís, Mimi Ortíz y Gabriela Solano.

No cabe duda de que la pelinegra está en uno de los mejores momentos de su vida porque irradia seguridad, belleza y plenitud, así lo demostró con una inesperada sesión de fotos que hizo en lencería hace unos días, donde compartió su lado más sexy, seguro y atrevido.

“No les den pelota” se estrenará el próximo lunes por medio de la señal de FUTV y se podrá ver a las 9 de la noche.