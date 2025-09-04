La chef Sophia Rodríguez casi queda en la calle por una trampa en la que estuvo a punto de caer

Sophia Rodriguez habló de la estafa en la que casi lo pierde todo. (Instagram QBT/redes)

La presentadora de Teletica, Sophia Rodríguez, contó que recientemente atravesó una situación muy complicada, de esas que no se le desean a nadie, y decidió compartir lo vivido con sus seguidores.

“Les voy a contar del día que casi, casi me voy en todas y soy víctima de una estafa electrónica. Fue un día cualquiera en que me llegó un mensaje de texto donde decía que los puntos estaban próximos a vencer”, relató.

Sophia Rodríguez casi se va en todas con la estafa. (Instagram/Instagram)

La macha explicó que todo se dio con su tarjeta de crédito y que, para no perder los puntos, ingresó al enlace que venía en el mensaje. “Me llevó a una plataforma exactamente igual a la del banco. Me di cuenta de que esto también lo hacen con supermercados y comercios afiliados”, comentó.

Rodríguez detalló que el sitio ofrecía opciones atractivas, entre ellas cambiar los puntos por artículos, pero la más tentadora era canjearlos por dinero que supuestamente se depositaba en la cuenta.

“Esto lo he hecho en otros bancos, pero directamente en el sitio oficial. No me pareció sospechoso porque incluso me llegaba un código al mismo número donde recibo los que se usan para transferencias Sinpe Móvil”, confesó.

Sophia quedó con la boca abierta por la habilidad de los estafadores, pero algo la hizo frenar el proceso.

“Me llegó el código, pero cuando pedían datos de mi tarjeta para avanzar, me pregunté: ‘¿por qué el banco me está alertando si nunca lo hace?’. Ya sentía algo extraño, así que consulté con alguien que sabe del tema y me dijo que me detuviera porque era una estafa común”, relató.

La presentadora señaló que muchas personas ya han perdido dinero de esta manera y, aunque en su caso logró evitarlo, no dudó en alertar a su comunidad.

“Tomé las medidas de seguridad y, por dicha, no pasó nada. Pero no quiero que a ninguno le pase ni que pierdan esa plata que tanto nos cuesta ganar”, concluyó.