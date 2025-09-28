La Joaqui reveló increíble travesura que hizo en un colegio de Costa Rica

La cantante argentina La Joaqui vivió en Costa Rica en su infancia. Instagram

La famosa cantante argentina La Joaqui contó una increíble travesura que realizó en Costa Rica cuando vivió en el país.

La reconocida rapera dio una entrevista la semana anterior en la que contó que vivió en territorio costarricense hasta los 15 años y que asistió a un colegio público donde hizo más de una travesura.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con la cantante de Costa Rica que ganó cuatro veces en Sábado Gigante?

La artista mencionó que le gusta contar eso porque es la anécdota favorita de su madre, quien todavía vive en Tiquicia.

“Yo era muy rebelde y una vez me invitaron a retirarme de la institución (colegio) y porque sabían que yo era una buena chica y que lo que hacía no era por maldad, sino que era una adolescente muy enojada. Y un día persuadí a todo el liceo de ratearnos (fugarnos), de irnos de picnic al río”, contó emocionada.

Travesura de La Joaqui salió cara

La cantante argentina La Joaqui vivió en Costa Rica en su infancia. Instagram

Ella aseguró que solo dos estudiantes no le quisieron hacer caso y para colmo contaron lo que hizo.

“A todos los convencí, menos a dos hijos de su madre que ojalá me vean, porque qué fueron los que me trajeron el problema. Yo estaba en séptimo y a todos los convencí, fuimos al río y todo, pero cuando se enteran los profesores, hicieron una reunión y le dijeron a mi madre que me cambiara de colegio”, explicó.

LEA MÁS: Cazzu: una persona cercana a la cantante aclara si “Con otra” está inspirada en Ángela Aguilar

La Joaqui dijo que realizó muchas otras travesuras, pero relacionadas con vicios y temas más fuertes, que no se siente bien contando.

El video se volvió viral y muchas personas querían saber cuál era el colegio del que hablaba ella, por lo que lo aclaró en un comentario.

“Al colegio que iba en ese entonces era el Liceo Villarreal (Tamarindo, Guanacaste)”.

Cazzu publicó esta imagen en su Instagram oficial celebrando su amistad con La Joaqui a través de los años (Instagram/Instagram)