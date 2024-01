La “Pura Vida” que hay en Costa Rica conquistó a Shawn Mendes y está otra vez en el país

Shawn Mendes está enamorado de Costa Rica. Foto Heiner Castillo. (Instagram)

La estrella canadiense, Shawn Mendes, regresó una vez más a Costa Rica, a pesar de que acaba de pasar las fiestas de fin de año en el país.

Al parecer, el cantante encontró en Costa Rica la paz y la inspiración que necesita para descansar, estar de vacaciones, pero también para crear música, porque compartió una publicación desde un estudio de grabación.

“Crear arte puede ser difícil hombre… Me he encontrado a mí mismo muchas veces haciendo un bucle de patrón a la espera de inspiración para tocar antes de agarrar la guitarra o sentarme en el piano. Con el tiempo recuerdo lo importante que es la voluntad de aparecer, cómo intentar aparecer, incluso sin nada, es como enviar un mensaje al cielo diciendo ‘aquí estoy y dispuesto y abierto’ y es cuando generalmente mis manos tropiezan con un acorde especial o mi voz con una melodía que me gusta”, escribió en Instagram.

Es posible que esa inspiración que tanto busca le haya llegado en el territorio costarricense, porque aunque se fue el 2 de enero, Migración le confirmó al periódico La Nación, que desde el miércoles 10 está otra vez en Tiquicia.

Las dos veces anteriores que ha venido al país se ha hospedado en Santa Teresa de Cóbano, en la provincia de Puntarenas, lugar que lo conquistó, ofreciéndole increíbles atardeceres, viajes en cuadraciclo y unas olas espectaculares para practicar surf, otra de las pasiones del artista.

Incluso se sabe que el artista ya es amiga de varios locales, entre ellos un fotógrafo costarricense llamado Heiner Castillo, quien cada vez que viene le hace toma imágenes espectaculares.

Puede que este 2024 Mendes regrese con todo a la música, porque aunque el 2023 estrenó algunas canciones como sencillos y participó en colaboraciones, no estrena un disco completo desde el 2020, en el 2021 y en el 2022 solo sacó exitosos temas como: “When You are gone”.

A pesar de eso, el artista tiene 46 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 73 millones de seguidores en Instagram, mismos a los que les comparte lo bien que la pasa en Costa Rica.