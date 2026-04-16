La rara película donde debuta Cazzu: una niña recibe llamadas de muertos

Cazzu debuta como actriz en Risa y la cabina del viento. Foto: Clarín. (la teja/clarín)

Si usted cree que lo de Cazzu se queda solo en la música, se equivoca. Ahora se mete en una historia bastante inquietante donde una niña recibe llamadas… pero no de cualquier persona.

La artista argentina da un paso importante en su carrera al debutar en la pantalla grande con Risa y la cabina del viento, una película que llegará pronto a los cines y que ya está dando de qué hablar.

La historia gira en torno a una niña que recibe llamadas de personas fallecidas. Foto: Clarín. (la teja/clarín)

La cantante interpreta a la mamá de la protagonista. Foto: Clarín. (la teja/clarín)

Una historia que pone a pensar

La trama sigue a Risa, una niña de 10 años que vive en una zona aislada junto a su mamá, personaje interpretado por Cazzu. La pequeña atraviesa el duelo por la muerte de su papá mientras su madre pasa gran parte del día trabajando.

Todo cambia cuando la menor se obsesiona con una vieja cabina telefónica cercana a su casa. Lo que empieza como curiosidad se transforma en algo mucho más extraño cuando comienza a escuchar voces al otro lado.

No son llamadas comunes: son personas fallecidas que le piden ayuda para resolver asuntos pendientes.

Según detalla el medio Clarín, la niña acepta ayudarlos con la esperanza de poder hablar una última vez con su padre, lo que le da a la historia un toque emocional además del misterio.

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Un debut inesperado

Según Clarín, la propia Cazzu contó que este proyecto no estaba en sus planes, pero que fue el director Juan Cabral quien pensó en ella para el papel.

“Para mí fue una oportunidad increíble”, les dijo sobre esta experiencia que marca su primera incursión en el cine.

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Para asumir el reto, se apoyó en actores de peso como Diego Peretti y Joaquín Furriel, quienes forman parte del elenco.

Una apuesta diferente

La película también ha llamado la atención en festivales internacionales, donde ha recibido varios reconocimientos.

Además, cuenta con música original de Babasónicos, lo que le da un valor agregado a la producción.

Con una mezcla de drama, misterio y elementos sobrenaturales, esta cinta se perfila como una propuesta distinta que podría sorprender a más de uno.