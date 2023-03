Las tres protagonistas de “Más de 40 ¿Y Qué?” están ilusionadas con inicio de grabaciones

28/02/2023, San José, Avenida Escazú, AC Hotel, conferencia de prensa para presentar la pelicula nacional Más de 40 ¿Y Qué?. En la fotografía Lussania Víquez, Sofía Chaverrí y Michell Jones. (Jose Cordero)

Sofía Chaverri, Michelle Jones y Lussania Víquez ya iniciaron las grabaciones de la cinta nacional que protagonizan “Más de 40 ¿Y Qué?”, por lo que compartieron su emoción en redes sociales.

La producción ya completó la primera semana de filmación y desde el primer día las actrices encontraron la química ideal para liderar el proyecto.

Durante los últimos días las tres protagonistas han ido comentando cómo viven esta etapa.

“Lo lindo de la dinámica entre nosotras es que se siente tan natural, como si fuéramos amigas de toda la vida. Gracias a Dios por esta oportunidad de hacer cine con personas tan especiales y con un grupo de trabajo tan profesional”, escribió Chaverri.

Jones, por su parte, aseguró que este proyecto llegó después de que le dijeran que por su aspecto físico nunca iba a ser protagonista.

“Gracias a Dios por mi terquedad y creencia de que yo puedo lograr lo que me dé la gana, decidí no hacerle caso. En estos momentos de mi vida agradezco TODAS esas experiencias porque me dieron sabiduría, empatía, autoconocimiento y resiliencia”, dijo tras iniciar el proyecto.

A Víquez este reto se le sumó a su embarazo, por lo que asegura que todo es obra de Dios.

“Inicié uno de los retos profesionales más interesantes de mi vida. El casting lo hice hace un año y hasta ahora se dieron las cosas (cuando hay 3 corazones latiendo dentro de mí), pero sé que Dios me puso aquí por alguna razón y les juro que me lo estoy tomando con mucha seriedad y responsabilidad. Es un equipo maravilloso y me siento muy bendecida de estar acá”, mencionó.