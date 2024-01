Laura Ortega contó un detalle inesperado sobre su boda con Fernán Faerron

Laura Ortega y Fernán Faerron se comprometieron hace un mes

Laura Ortega dio un detalle inesperado sobre su futura boda con Fernán Faerron, a tan solo un mes de su romántico compromiso.

La modelo empezó el año compartiendo una dinámica de preguntas con sus seguidores, donde habló de todo un poco, incluida su boda con el jugador del Club Sport Herediano.

Ortega confesó que aunque fue hace un mes que con una romántica escena el defensor le propuso pasar la vida juntos, ya habían avanzado en la planificación, pero todo cambió de un momento a otro.

“Llevo un mes comprometida, en un inicio teníamos una visión de lo que iba a ser la boda y luego en estas vacaciones cambiamos completamente de parecer, así que no hay preparativos y no voy a poner absolutamente nada de mi boda hasta que pase”, contestó después de que le preguntaran por los preparativos.

Ella agregó que tomó la decisión de no contar nada para cuidar ese día tan importante para ella y el defensor.

“Eso es algo que aprendí en la vida y siempre se los digo, la gente no puede arruinar lo que no ve, o de lo que no tiene conocimiento, así que de fijo una vez que me case y que todo haya salido perfecto voy a hacer un spam de la put... madre, pero antes de eso no voy a subir nada porque yo sé que la mayoría de la gente solo está esperando ver algo para criticarlo o no se alegran, o sea obviamente de fijo hay un porcentaje que sí se alegra, pero no es todo el mundo y hay que cuidar esas cosas”, contó en Instagram.

La ojiverde también habló sobre su reducción de busto y sobre su carrera de cantante.

“Yo me hice una reducción de bubis porque de la noche a la mañana desarrollé demasiado y tenía demasiados y la mayoría era mío, natural y después quedé embarazada y tomé la decisión de quedar 100% natural, pasé de ser una vulgarzona que se me salían por todo lado a una mae toda fina, quedé fascinada”, contó.

Ahora asegura que se siente más cómoda y segura con su cuerpo y en eso no ha influido solo su operación de bustos, también su cabello porque se animó a dejar el rubio por un castaño oscuro que le gusta mucho.

Con respecto a la música, agregó que en este momento su prioridad es seguir trabajando en la empresa de su papá porque es un legado familiar y su herencia. Además, agregó que no se siente tan identificada con el tipo de música que estaba cantando.

“Mi sueño más grande es ser como mi papá y quiero enfocarme en eso, mi corazón está en la empresa de la familia, pero eso no quiere decir que le cierre las puertas a la música, si vuelvo no quiero hacerlo solo por encajar”, concluyó.