Laura Ortega tomó importante decisión sobre su matrimonio con Fernán Faerron

Fernán Faerron se fue a Ucrania y Laura Ortega se quedó en Costa Rica con su bebé, al menos por el momento. (Instagram/Instagram)

Laura Ortega tomó una complicada decisión para su futuro y el de su familia tras el regreso de Fernán Faerron al país después de dos meses de tener su relación a distancia.

Hace dos meses el defensor costarricense se fue a jugar como legionario al fútbol de Ucrania, por lo que a la modelo le tocó quedarse sola con la bebé, situación que fue muy complicada y dolorosa para los dos.

Tras dos meses, en cuanto termine la fecha FIFA de la Selección, Faerron volverá al Viejo Continente, pero no lo hará solo, lo hará con su familia.

Ortega contó que está muy ansiosa y nerviosa por irse a Europa a empezar de cero, lejos del país y de su familia, pero prefiere eso con tal de estar cerca de su esposo.

“Ha sido durísimo no tener a Fernán a mi lado mientras aprendo a ser mamá y más en los primeros meses de postparto, pero yo no permití deprimirme porque tenía que estar al 100 para Ellie y por lo mismo no me permití llorar y bueno, lo logramos, sobrevivimos. Creo que he hecho un buen trabajo con Ellie”, contó muy emocionada.

Ahora la creadora de contenido se prepara para empezar de cero en Europa, en un país que está en guerra.

“Siento nervios, ansiedad y a la vez emoción y felicidad, porque pronto vamos a tener nuestro primer viaje los tres como familia, hacia lo desconocido, un nuevo hogar, nueva cultura”, confesó.

Ortega y Faerron viajarán en cuanto el jugador termine sus compromisos con la Sele.