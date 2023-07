Laura Ortega y Fernán Faerron sufren pérdida de su bebé: ‘Solo Dios sabe por qué’

Laura Ortega y Fernán Faerrón sufren pérdida de su bebé: ‘Solo Dios sabe por qué’

La modelo Laura Ortega abrió su corazón para hablar de una dolorosa realidad que han estado viviendo ella y su novio, el futbolista herediano Fernán Faerron. La creadora de contenido contó que recientemente sufrieron la pérdida de su primer bebé.

Ortega habló de su vivencia en sus historias de Instagram la noche del martes 11 de julio, luego de que en la dinámica de las preguntas una seguidora le preguntó “si estaba embarazada, pues lo sospechaba”.

A partir de esto, Laura decidió hablar del tema personal y contó que lo hacía contó que lo hacía porque rara vez se hablaba de las pérdidas.

“En este momento tengo un aborto retenido. Me aconsejaron esperar a que saliera naturalmente en lugar de hacerme el legrado, porque esta es una situación sumamente traumática para además tener que someterse a un procedimiento tan doloroso y que genera más trauma”, confió Ortega.

Laura Ortega y Fernán Faerrón tienen siete meses de relación. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Durante su conmovedor relato, Laura dijo que estuvo embarazada por casi tres meses y que ella y el futbolista estaban muy ilusionados.

“No les puedo explicar lo que se siente (perder a su bebé). Es triste porque me hubiera gustado estar más preparada para esto que estoy viviendo, pero de esto no se habla lo suficiente”, agregó.

Seguidamente informó que “es normal tener pérdidas, sobre todo, en el primer embarazo”.

“Yo había escuchado sobre esto, pero decía: ‘estoy perfectamente bien, sana, no tomo alcohol ningún día de mi vida, no fumo, no le hago a las drogas ni nunca lo he hecho. No tiene por qué salir mal. Todo va a salir bien’. Pero la realidad es que una de cada 10 mujeres tiene pérdidas antes de los tres meses. Jamás imaginé que sería mi caso”.

LEA MÁS: Laura Ortega habla de su novio Fernán Faerrón: ‘Su personalidad me flechó’

Recordó que las redes sociales no presentan siempre la realidad, las calificó como “demasiado falsas” refiriéndose a que nunca se sabe lo que de verdad viven las personas.

“Ustedes me ven acá con una sonrisa, haciendo bromas y riéndome cuando en realidad esto ha sido un infierno. La verdad me he sentido fracasada. No sé explicar por qué siento esto. (Siento) que fallé o que hice algo mal y que fue mi culpa. Ha sido muy difícil para mí lidiar con eso. En especial con el hecho de que todavía está ahí (en su vientre). Solo queda esperar, básicamente”, detalló.

Laura, de 28 años, dijo que no podía explicar lo que “dolía y se siente” lo que están atravesando ella y su pareja. Contó que hay mil dudas que nunca se responderán.

“Nunca sabré por qué mi pelotita se tuvo que ir, por qué tuve que vivir esto, nunca lo voy a entender”, lamentó.

Con esta imagen Laura Ortega oficializó su relación con Fernán Faerrón. Foto: Instagram

La expresentadora de televisión recalcó que hacía los videos porque sabe que hay muchas mujeres han sufrido las pérdidas de sus bebés en silencio y han tenido las mismas dudas que ella.

“Quiero que sepan que no están solas y que aunque todo el mundo les diga que es normal (tener pérdidas), pues de verdad entiendo su dolor y lo único que puedo decirles es que necesitan vivir ese duelo. Llorar lo que hay que llorar, tener tiempo y espacio solas, también estar con sus seres queridos”.

Ortega, quien es seguida por 249.000 personas en Instagram, expresó lo agradecida que estaba con la vida por haberle puesto a Fernán en su camino, pues considera que él se “ha tragado su propio dolor” para estar fuerte para ella.

“Creo que ha sufrido más que yo. Lo admiro. De verdad no sé cómo hace (para mantenerse fuerte)”, dijo. Poco después mostró las flores que su pareja le llevó la noche de este martes 11 de julio.

Laura concluyó su relato diciendo que “solo Dios sabe por qué no era nuestro momento”.

En medio de su tristeza, la influencer trata de estar positiva. “Aunque no se me va a cumplir ahorita, logré quedar embarazada y eso me dio mucha paz. (...). Siempre he querido ser mamá. Es mi sueño de toda la vida. Sé que seré la mejor mamá. Llegará en algún momento cuando los dos estemos preparados”, concluyó.