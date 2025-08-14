¿Le gusta la música de Paulo Londra? En La Teja tenemos entradas gratis para su concierto

Paulo Londra Conciertos 2025 Concierto internacional (Cortesía/Cortesía)

El cantante argentino Paulo Londra volverá a cantar con sus fans ticos y en La Teja tenemos entradas gratis.

Los seguidores de Paulo Londra en Costa Rica tienen la oportunidad de ganar entradas dobles para su concierto, que se realizará el 24 de agosto de 2025 a las 8:00 p.m. en Parque Viva.

Para participar, las personas interesadas deberán cumplir varios pasos obligatorios. Primero, completar el Formulario con sus datos personales. Luego, unirse al canal oficial de WhatsApp de La Teja en este enlace.

Además, será necesario descargar la aplicación de La Teja desde este enlace de descarga y enviar una captura de pantalla al número de WhatsApp 6196-2513.

El periodo de participación cerrará el 11 de julio del 2025 a las 12:00 m.d, momento en que serán elegidos los ganadores, mismos que serán contactados por el número de teléfono y correo electrónico que ingresaron en el formulario.