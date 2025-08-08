¿Le gustan las mujeres a Yokasta Valle? Boxeadora respondió e hizo una íntima confesión

Yokasta Valle (Instagram /Instagram)

Yokasta Valle confesó en una reciente entrevista que su corazón está feliz y contento porque tiene una relación desde hace mucho tiempo.

La campeona del pueblo fue junto con su hermana y colega, Naomy Valle, al pódcast K Arda, del youtuber Diego Bravo y de la presentadora Keyla Sánchez.

Ambas fueron a hablar un poquito sobre su vida fuera del cuadrilátero y la picardía de ambos anfitriones hizo que Yoka se confesara y es que resulta que hace más de tres años está en una relación que tenía muy bien guardada.

Todo salió porque ambas reconocieron que muchas mujeres se interesan en ellas.

“Yo tengo mi relación aparte, no lo digo, a veces sienten que puede haber una oportunidad, pero no. Yo no soy de ese lado, me ha pasado con chicas de otros países que me invitan a salir después de salir y cosas así”, mencionó Yoka.

Este tema la llevó a confesar que tiene tres años con su novio.

“A él no le importan las redes, es el hombre perfecto. Cuesta porque nosotras nos vamos de campamento tres meses y cosas así. Tenemos tres años de relación”, contó emocionada.

Incluso ella habló sobre la opción de tener hijos, algo que no contempla por el momento.

“Yo no quiero hijos, yo quiero enfocarme en el boxeo y por ahorita no. Yo creo que él sí, pero él respeta mi decisión, dice que es mi cuerpo”.

Cuando Diego le preguntó que si estaba comprometida, prefirió solo sonreír y no responder, pero luego aseguró que siempre ha soñado con casarse.

“Uno de mis objetivos siempre ha sido casarme y algo en grande, bien bonito. Yo ya sé cómo lo quiero y por eso necesito tiempo para casarme y plata también”, concluyó.