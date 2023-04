Le llueven críticas a famosa actriz por considerarse “persona de color”

Karla Souza ha sido duramente criticada. (Tomada de Instagram)

Karla Souza, famosa actriz mexicana que brilla en Hollywood, se convirtió en un blanco de críticas por autodenominarse como una persona “de color”.

La intérprete habló la semana anterior con el periodista Roberto Martínez, en una nota para su canal de YouTube, y comentó una experiencia de discriminación que vivió en Estados Unidos.

“Llegué (a Los Ángeles) hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel y me decían: ‘Por si se te da a ti el papel, firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, solo puedes hacer esto”, contó iniciando su relato.

LEA MÁS: Belinda hizo una confesión tras anuncio de que Christian Nodal será padre

La polémica llegó cuando Souza comentó que a ella no le pagaban lo mismo que a las personas blancas.

“Cuando en mi nueva serie me las empecé a oler que a los actores blancos le estaban pagando más que a las dos mujeres, es decir, a mí y la afroamericana, armé un alboroto, les dije: ‘Deberían de rectificar, que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca”, contó.

Aunque en su momento la situación le sirvió porque le subieron el sueldo, contar la historia le generó una ola de malos comentarios y críticas, eso sí, algunos la defendieron asegurando que hablaba de su origen latino y no color de piel.

Not Karla Souza diciendo “que a las mujeres que somos de color en las series se nos pague igual que a la gente blanca” 😳 pic.twitter.com/RQlGGU9ZZa — Karla Magaña (@KarlaMaganaV) April 13, 2023

La actriz Karla Souza se autodenomina como «persona de color» para reclamar que se le pague máshttps://t.co/XV1ITujcSR pic.twitter.com/R7MAwmA8u6 — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) April 17, 2023