Le llueven criticas a Teletica por uno de los cambios que hizo el canal

Teletica (Archivo/Captura de video/Archivo/Captura de video)

A Teletica le llovieron críticas en sus redes sociales por la decisión que tomó el canal.

Este mes de setiembre es de renovación para canal 7 y es que tras los cambios en Sábado Feliz, ahora De Boca en Boca tendrá otro horario y se estrenará la segunda temporada de Mira quién baila, pero los televidentes no están del todo contentos.

En un video que publicó el canal en Facebook, donde sale Libni “Mimi” Ortiz promocionando la nueva temporada de Sábado Feliz de la que será presentadora, se nota el descontento de muchos con los cambios.

Natalia Rodríguez se despidió de Sábado Feliz3 (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Diego Bravo habló con Yessenia Reyes, Mimi Ortiz y César Abarca y esto dijeron de Mira quién baila

El video sumó muchos comentarios, la mayoría criticando su llegada y la salida de Natalia Rodríguez.

“Si no lo veía antes, ahora menos”, “Prefiero a Natalia”, “¿Por qué a ella?“, ”Se murió el fundador y se terminó el programa", “Deberían quitarla”, “No será lo mismo”, “Sábado Feliz es sin usted”, " Qué aburrido", fueron algunos de los muchos comentarios.

LEA MÁS: Video: Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann se despidieron en medio de lágrimas tras 13 años de trabajar juntos

El nuevo Sábado Feliz arranca esta semana y ya veremos si con el paso del tiempo, logran ganarse el cariño de la gente.