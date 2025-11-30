Teleguía Farándula

Leonardo Perucci volvió a la televisión nacional

El reconocido presentador Leonardo Perucci se dejó ver nuevamente en la pantalla nacional

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Leonardo Perucci regresó a la pantalla nacional durante la Teletón y sorprendió a todos con su aparición. (Jose Cordero)

Leonardo Perucci reapareció en la pantalla nacional durante la Teletón, donde sorprendió a muchos con su regreso y de inmediato se robó la atención del público.

El primero en recibirlo fue Andrés Zamora, conocido como el Padre Mix, quien le dio una bienvenida cargada de entusiasmo y reconoció que para él era “un privilegio y un placer” compartir la transmisión con don Leo.

LEA MÁS: ¿Le tira Leonardo Perucci a Randall Salazar y Omar Cascante en ácido comentario que publicó?

Leonardo Perucci
Leonardo Perucci regresó a la pantalla nacional durante la Teletón y sorprendió a todos con su aparición. (Leonardo Perucci /Leonardo Perucci)

Por su parte, Perucci agradeció profundamente la invitación y a la Teletón por darle la oportunidad de reencontrarse con la gente y con varias figuras conocidas del medio.

Leonardo Perucci
Perucci agradeció a la Teletón por permitirle reencontrarse con el público costarricense. (Leonardo Perucci /Leonardo Perucci)

LEA MÁS: Leonardo Perucci aclaró ofensivo comentario de su cuenta de Facebook hacia Keyla Sánchez

Destacó que el evento siempre piensa en los adultos mayores, un tema que él considera fundamental, y aprovechó para invitar a todos los ticos a donar y apoyar la causa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
leonardo perucciteleteletóntelevisión
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.