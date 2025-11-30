Leonardo Perucci volvió a la televisión nacional

Leonardo Perucci regresó a la pantalla nacional durante la Teletón y sorprendió a todos con su aparición. (Jose Cordero)

Leonardo Perucci reapareció en la pantalla nacional durante la Teletón, donde sorprendió a muchos con su regreso y de inmediato se robó la atención del público.

El primero en recibirlo fue Andrés Zamora, conocido como el Padre Mix, quien le dio una bienvenida cargada de entusiasmo y reconoció que para él era “un privilegio y un placer” compartir la transmisión con don Leo.

Por su parte, Perucci agradeció profundamente la invitación y a la Teletón por darle la oportunidad de reencontrarse con la gente y con varias figuras conocidas del medio.

Destacó que el evento siempre piensa en los adultos mayores, un tema que él considera fundamental, y aprovechó para invitar a todos los ticos a donar y apoyar la causa.