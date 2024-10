Liam Payne: Su trágica y misteriosa muerte lleva una intensa investigación

Muerte de Liam Payne va para una larga investigación

Liam Payne falleció trágica e inesperadamente el pasado 16 de octubre mientras estaba en un hotel en Buenos Aires, Argentina, y desde entonces el caso ha paralizado al mundo del entretenimiento.

Aunque ha pasado más de una semana desde que su muerte, el padre del ex integrante de One Direction, Geoff Payne todavía no ha podido concluir los trámites para llevarse el cuerpo de Argentina y realizar sus obras fúnebres en Inglaterra.

Esto se debe a que las autoridades de Buenos Aires no han avanzado como se esperaba en la investigación y, hasta que no estén todos los resultados forenses listos, no entregarán el cuerpo.

La policía argentina intenta esclarecer los hechos porque se manejan tres hipótesis, una en la que Payne atentó contra su propia vida, la segunda que fue un accidente debido a la supuesta gran cantidad de drogas que consumió y la tercera que hasta pudo ser un asesinato.

De momento, la investigación se centra en el Hotel CasaSur en Palermo, lugar donde falleció el cantante, por lo que hubo un fuerte allanamiento.

“Personal de la División Investigaciones Especiales y la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales fue desplazado al Hotel CasaSur en Palermo donde perdió la vida el cantante Liam Payne para concretar un allanamiento ordenado por la Fiscalía Criminal y Correccional Nº14 a cargo de Andrés Madrea para secuestrar elementos de interés para la investigación”, indicaron a La Nación Argentina, fuentes de la Policía de la Ciudad.

Del procedimiento participaron seis efectivos de la fuerza porteña y se llevó adelante 24 horas después de que Madrea recibiera a Geoff Payne, padre del músico británico, que murió el 16 de octubre al caer al vacío desde el balcón de la habitación del tercer piso del hotel situado en el barrio porteño de Palermo.

“La finalidad del operativo fue secuestrar documentación, registros fílmicos y videos de la zona del subsuelo”, sostuvieron al medio argentino.

“El representante del Ministerio Público Fiscal le informó al padre que aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia, y que sus resultados son necesarios para discernir sobre la entrega del cuerpo. También le hizo saber que la fiscalía no tiene conocimiento hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio y tampoco dio a conocer algún tipo de informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso”, informó fiscales.og.ar.

Ese mismo medio aseguró que se están realizando peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad que requieren un tiempo más prolongado de análisis y que se tomaron numerosas declaraciones de testigos para reconstruir las últimas horas de vida de Payne y el escenario de los hechos, proceso que aún continúa con trabajadores del hotel, conocidos, profesionales técnicos y médicos y otras personas vinculadas a la víctima por su trabajo.

Liam Payne con One Direction. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, file) (Evan Agostini)

¿Quién era Liam Payne?

Payne tenía 31 años, nació en Wolverhampton, Inglaterra el 29 de agosto de 1993 y su fama llegó en el 2010 cuando adicionó para el programa “The X Factor”, donde fue elegido junto con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson para formar One Direction, banda que aunque no ganó el programa, se convirtió en un éxito a nivel mundial.

Con la banda, Payne sonó en todo el mundo, y fueron un completo fenómeno en ventas de discos, sencillos y entradas a conciertos. Tanto él como sus compañeros conquistaron millones de fans que hoy lloran su partida.

Él sobresalió en el grupo por su profesionalismo, dedicación y sus composiciones, pues muchas de las letras de las piezas de la banda salieron de su cabeza.

El final del grupo llegó en 2015 y en el 2016 ya Payne estaba firmando con Capitol Records, disquera con la que sacó su primer sencillo solista y uno de los más exitosos, “Strip That Down”.

A pesar de que su carrera pintaba a lo grande, solista no tuvo el éxito de otros de sus compañeros, como Harry Styles que incluso superó muchos récords de la banda y ha sido ganador más de una vez del Grammy, o el de Tomlinson y Horan que aunque no han tenido el éxito de Styles, si han logrado consolidar sus carreras.

Se sabe que antes de morir, a pesar de que en apariencia tenía una lucha contra las adicciones y problemas de salud mental, el cantante planeaba sacar un nuevo disco y hacer una gira que sus miles de fans se quedaron esperando.