Lisbeth Valverde contó por qué está tan cambiada y reveló lo que está haciendo ahora

Lisbeth Valverde explicó que su cambio físico se debe a una combinación de dieta y ejercicio constante. (Instagram)

La exreina de belleza y presentadora Lisbeth Valverde contó que está viviendo una etapa llena de cambios, tanto físicos como personales.

Hace algún tiempo no se le veía mucho públicamente, pero volvió a llamar la atención cuando asistió a la última gala del programa Mira quién baila Costa Rica, donde se notó un cambio evidente en su apariencia.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde hizo sorprendentes revelaciones sobre su noviazgo

“La pregunta que más me hicieron el fin de semana fue: ¿Qué hizo?”, comentó en su perfil.

Valverde aclaró que no hay ningún secreto ni procedimiento milagroso detrás de su transformación, sino algo más simple: disciplina, alimentación saludable y ejercicio constante.

“Si no como bien y no entreno, no hay resultados, así de claro”, dijo.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó la razón que la llevó a irse de la ciudad

La comunicadora explicó que actualmente está siguiendo un plan fit basado en déficit calórico, el cual combina con rutinas de pesas en el gimnasio.

La exreina de belleza se enfoca en bajar grasa y ganar músculo. (Instagr/cortesía)

“Voy al menos cuatro veces por semana. Mi peso en kilos es lo de menos; estoy enfocada en bajar grasa y ganar músculo”, detalló.

La modelo también confesó que, en el pasado, su enfoque era diferente.

Ejercitarse con pesas es uno de los pilares del cambio físico que Valverde está logrando. (Lisbeth Valverde/Instagram)

“Antes solo quería bajar de peso, ahora quiero ser fuerte y saludable. Quiero ser una chica fit”, aseguró.

Con constancia y metas claras, Lisbeth demuestra que su cambio no es solo estético, sino el resultado de una nueva forma de vida enfocada en el bienestar y el amor propio.