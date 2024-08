Lisbeth Valverde no se cambia por nadie con su nuevo rol en Teletica

Lisbeth Valverde será parte del nuevo programa de Teletica, Mira Quien Baila (Instagram)

Lisbeth Valverde no se cambia por nadie tras el anuncio de que será una de las participantes del nuevo programa de Teletica.

Esta semana en Teletica Formatos confirmaron que tras el final de “Tu Cara Me Suena”, ahora es el turno del baile, pero no con “Dancing with the Stars”, en esta ocasión será con “Mira Quién Baila”, donde Valverde se meterá a la pista.

Por medio de su cuenta de Instagram, la Miss Costa Rica hizo una dinámica con sus seguidores para debatir sobre el programa, donde muchos le dijeron que lo verán por ella y que ya es la favorita.

“Ya tengo programa para los domingos”, “Amaré verte bailar”, “Vamos contigo hasta el final”, “Va a estar buenísimo, sobre todo por vos”, “Tienes toda la actitud para bailar”, “Verte bailar me hará muy feliz”, le dijeron algunos de sus seguidores.

Ella aseguró estar muy emocionada y contenta con este nuevo reto que sin duda la mostrará en una faceta muy diferente a la de miss.

“Vamos con todo. Me tomo muy en serio la competencia. Soy aries (signo). Amo todo, vamos a ser felices juntos. Me lo voy a disfrutar, al máximo, una oportunidad única en la vida”, escribió.

En el programa junto a Valverde estarán: Diego Bravo, Libni “Mimi” Ortiz, Lynda Díaz, Janeth García, Naomi Valle, Vanessa González, Austin Berry, Marvin Hidalgo, Luis Montalbert y Berny Madrigal.