“¡Llamen al 911!”: Elías Alvarado se llevó un susto tremendo antes de salir en vivo en Telenoticas

Elías Alvarado Teletica Telenoticias (Archivo/Archivo)

El periodista Elías Alvarado reveló que vivió una tensa y extraña experiencia que no lo dejó salir tranquilo este sábado en Telenoticias.

El comunicador costarricense narró haber vivido unos minutos llenos de presión ante de salir en vivo en Teletica porque, mientras buscaba un lugar para parquear el carro, se encontró con una situación que lo asustó demasiado y le quitó la paz.

LEA MÁS: Elías Alvarado confesó la única cosa que jamás le haría a Ignacio Santos

“Antes de mi pase para Telenoticias, fue todo un caos completo porque resulta ser que estaba lloviendo y, bueno, no hay muchos lugares para estacionar. Entonces me fui a buscar parqueo y veo que un carro se sube a la acera y se queda parqueado en la barda del muelle del río; yo seguí buscando parqueo, luego pasé por ahí caminando y me quedo viendo por adentro y resulta ser que veo a un hombre como desmayado encima del volante y empiezo a gritar, a decirle a la gente que alguien venga para que llame 911, porque yo ya venía en vivo”, contó todavía muy angustiado y alterado.

Él agregó que no podía hacer más que avisar porque tenía que salir al aire y eso provocó que su participación no fuera la deseada porque estaba lleno de preocupación.

“Son cosas que pasan, los que vieron el pase, tal vez, me notaron un poquito desubicado y demás, pero estaba con todo eso en la mente, y transmitiendo en vivo, y mis compañeros en Costa Rica nadie sabía lo que estaba pasando, pero fue un momento bastante, no sé ni cómo decirlo, porque me daba mucho miedo que el señor le estuviera pasando algo, estuviera sufriendo algún infarto o alguna complicación médica”, explicó.

LEA MÁS: Elías Alvarado le sacó las lágrimas a algunos ticos con su nuevo proyecto

Al final, se topó con la sorpresa de que, tras salir del pase, nadie había ayudado al señor.

“La gente no había ni abierto el carro, ni había llamado 911, entonces yo empecé a golpearle a la puerta y la ventana; el señor se despertó y me dice ‘¿qué pasa?, ¿qué pasa?’. Le digo, señor, ‘¿está bien?’ Me dice sí, sí, estoy bien y entonces resulta ser que baja la ventana, y yo meto la mano, le abro la puerta y le digo ¿está bien? Me dice sí, pero ¿qué le pasa a usted?, ¿por qué me está hablando?, ¿por qué me está tocando?, ¿por qué me está abriendo la puerta? Y, yo, señor, solo quiero saber que está bien. Le digo: ‘usted lleva mucho rato aquí parqueado y estaba como dormido’. Y me responde: ‘No, no, yo estoy bien, yo vine nada más a ver el río’, y el señor hizo a arrancar. Entonces donde el señor hizo a arrancar, yo me le tiré encima al volante y le quité las llaves".

Al final, Elías no dejó el que el señor se fuera y la policía local se hizo cargo de ayudarlo e investigar qué era lo que le pasaba. Él concluyó asegurando que, aunque el señor se enojó, nunca podría ver una situación similar y quedarse de brazos cruzados.