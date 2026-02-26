Teleguía Farándula

Llegada de Edgar Silva a ¿Quién quiere ser millonario? suena fuera de Costa Rica, vea la sorpresa que se llevó el presentador

La llegada de Edgar Silva a ¿Quién quiere ser millonario? no solo generó reacciones en el país, sino que también fue destacada por la franquicia internacional del programa

Por Hillary Chinchilla Marín

El anuncio de la incorporación de Edgar Silva a la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) no se quedó solo en Costa Rica. La franquicia internacional y global, del reconocido formato de conocimiento, destacó su llegada en redes sociales.

Desde las cuentas oficiales del programa escribieron: “Edgar Silva toma QQSM”, acompañado de una imagen del presentador costarricense, lo que tomó por sorpresa al comunicador.

La reacción del “Flaco”

El periodista Édgar Silva.
La franquicia global de ¿Quién quiere ser millonario? felicitó a Edgar Silva. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Silva compartió la publicación en su cuenta de Instagram con evidente orgullo y emoción. “Wow... gracias”, escribió junto a un emoji con expresión de asombro.

El gesto internacional llamó la atención, ya que no es habitual que la franquicia global del formato resalte públicamente cambios locales de conducción.

La incorporación de Silva marca una nueva etapa en el programa, que estrenará su décima temporada tras el retiro de la televisión de Ignacio Santos, histórico conductor del espacio.

Con el respaldo de la marca internacional y el reconocimiento público, Edgar Silva inicia este nuevo reto en uno de los formatos más emblemáticos de la televisión costarricense.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

