Los gemelos Castillo ayudarán a que otros hombres se sientan “increíbles”

Esteban y Douglas Castillo, más conocidos como los gemelos Castillo, anunciaron que tienen entre manos un proyecto con el que buscan ayudar a otras personas.

La idea que tienen es crear una comunidad de personas que quieran llegar a su mejor versión. En específico, buscan ayudar a hombres en sus 20 a llegar a los 30 años con cuadritos.

Los gemelos Castillo ayudarán a otros hombres a llegar a los 30 con cuadritos. (Instagram/Instagram)

“Ese es nuestro objetivo principal”, afirmaron.

Esteban y Douglas cuentan que, con 32 años, ya tienen el físico que siempre han querido, pero saben que todavía hay metas por alcanzar. Llevan más de 10 años entrenando en el gimnasio y cuidando su alimentación, y ahora quieren compartir esa experiencia con otros.

“Queremos poder compartir con una comunidad de hombres que, así como nosotros, quieran llegar a sus 30 con cuadritos y sintiéndose increíbles, no solo físicamente, sino mentalmente”, reveló Esteban Castillo.

“Siempre nos gusta estar haciendo cosas diferentes y este nuevo proyecto nos emociona muchísimo”, agregaron.

El proyecto de los gemelos no solo se enfoca en tener cuadritos, sino en crear hábitos completos: aprender a entrenar, a comer, escuchar el cuerpo y mejorar el estado físico y mental. Su meta es guiar a los participantes para que consigan resultados reales y sostenibles, mientras los motivan a confiar en sí mismos.

Los modelos aseguran que lo que viene es mucho más que entrenamiento físico: es un espacio para aprender, crecer y motivarse junto a otros que buscan su mejor versión.

“Estamos muy emocionados y prontito lo lanzaremos al público”, concluyeron.