Louis Tomlinson convirtió a Costa Rica en protagonista de su próximo disco

Exintegrante de One Direction realizó documental en Costa Rica (Jorge Navarro para La Nación)

El famoso cantante británico Louis Tomlinson empezó una campaña en redes sociales para promocionar su disco donde Costa Rica es la gran protagonista.

El exintegrande de la mundialmente famosa banda One Direction empezó una campaña de expectativa y promoción en sus redes sociales, en la que eliminó todas las publicaciones y cada día publica un pequeño video que solo dice “Costa Rica” y una fecha.

El primero fue de él probando un micrófono en un estudio de grabación y en el segundo dio un poco más de contexto desde Santa Teresa, una de las playas más famosas del país.

“Siempre ha sido un sueño para mí, desde que hice el primer disco Walls, tenía ganas de salir a un lugar realmente hermoso y tratar de entrar en la vibra y ver qué haría con esa creatividad. Así que aterrizamos en Costa Rica, en un pequeño pueblo llamado Santa Teresa”, mencionó al principio del clip.

Él asegura que estar ahí se sintió como su propio paraíso y logró su objetivo.

“Parece que no hay un mundo fuera de él. Es una burbuja muy, muy hermosa, una pequeña burbuja encantadora, un poco perfecta para escribir un informe”.

También contó que iba seguido a San José en avión y que los primeros días hubo mucha lluvia, pero que con suerte no fue así todo el viaje.

“He estado aquí unas dos semanas y media y ha sido genial”, concluyó.

Reconciliación con Zayn Malik

Louis Y Zayn no terminaron bien tras el fin de One Direction (ANDREW COWIE)

En otro video con el nombre del país se escucha una pequeña pista que alarmó a muchos fans y es que para muchos suena la voz de Zayn Malik, otros ex One Direction con el que hace poco se le vio grabando una especie de video en Estado Unidos, en el que sería una reconciliación porque tras la salida de Malik de la banda en el 2015 ambos protagonizaron un fuerte pleito público en redes sociales.

Después de eso solo se les vio juntos dos veces, en octubre del año anterior en el funeral de su amigo y excompañero Liam Payne y en esta ocasión.

Tomlinson decidió promocionar su nuevo proyecto con Costa Rica como protagonista y expuso a Tiquicia ante millones de personas.

Louis Tomlinson convirtió una casa en Santa Teresa en un estudio de grabación (Instagram /Instagram)

Louis Tomlinson disfrutó mucho su última visita a Costa Rica (Instagram)