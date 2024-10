Luisito Comunica afrontó un rudo desafío de un grupo de ticos y no va a creer su reacción

Luisito Comunica

Luisito Comunica se quedó impresionado con un producto que probó durante su nuevo viaje por Costa Rica, durante una dura prueba que le puso un grupo de ticos.

El famoso creador de contenido mexicano quedó tan enamorado de Tiquicia que decidió volver al país para seguir grabando contenido, videos que sube a YouTube y que se hacen virales a nivel mundial.

En esta ocasión, tras mostrar su asombro al ver que su tequila se vende en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se fue a explorar diferentes partes del país y se encontró con un grupo de ticos que le pusieron un duro reto.

“¿Cómo están todos? Aquí me dieron a probar el ‘pequeño lulú’. Aquí está mi amigo de, Rapi gas. La verdad es muy fuerte, no me pude terminar el trago, pero si quieren buen gas, este es el lugar”, contó.

En otro video que circula en redes sociales, se le ve tomando un trago y su reacción fue bastante fuerte.

“Ay, cabrón, si está, no exagerabas, si está bastante bueno. Está peligroso, pega como tu mamá cuando está enojada. ¡Ay, está durísimo! Y no, no me lo voy a acabar, discúlpenme, ya me regañó, pero sí quema. Yo, por lo general, sí suelo aguantar bien, pero, no sí está muy fuerte”, dijo impresionado.

Además de eso, el famoso youtuber mostró que estuvo grabando y disfrutando de una playa tica, y hasta aprovechó para aprender cómo se hace el chocolate en el país. Sin duda alguna, disfruta al máximo todo lo que le ofrecen Costa Rica y los ticos.

“He estado teniendo unos días muy chidos en Costa Rica”, resumió para sus millones de seguidores.