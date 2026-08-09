Lussania Víquez contó cinco cosas sobre ella que probablemente usted no se imaginaba

Lussania Víquez contó cinco detalles de su vida que probablemente usted no conocía. (Instagram/Instagram)

Lussania Víquez decidió contarles a sus seguidores cinco cosas sobre ella que probablemente muchos no conocían y que, según explicó, forman parte de su vida cotidiana.

La expresentadora y locutora hizo la revelación mediante una dinámica en redes sociales, en la que enumeró algunos detalles sobre su cuerpo, sus alergias, su forma de pensar y hasta una particularidad de su cabello.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el de unas pequeñas marcas que tiene en distintas partes de su cuerpo.

Víquez explicó que no se trata de tatuajes tradicionales, sino de marcas que le realizaron como parte de un tratamiento de radioterapia.

La expresentadora reveló algunas particularidades de su cuerpo y de su día a día. (Instagram/Instagram)

Otro de los detalles que compartió está relacionado con algunas restricciones que debe tener en su día a día debido a que le retiraron 27 ganglios de su brazo izquierdo.

“Me hicieron una disección axilar, eso quiere decir que me sacaron 27 ganglios del brazo que no se regeneran ni se fortalecen, simplemente los quitaron y no van a volver”, dijo.

La comunicadora también reconoció que una de las cosas que más le cuesta es dejar de pensar demasiado en las situaciones.

Según contó, suele sobrepensar mucho las cosas, incluso algunas que podrían parecerle sencillas a otras personas.

Además, reveló que padece una alergia bastante particular que incluso ha hecho que su caso sea poco común.

“Soy muy alérgica, pero la alergia se me manifiesta en los ojos; la primera vez que me sucedió me asusté porque la alergia hace que la parte blanca del ojo sobrepase como la parte verde de mi ojo”, confesó.

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Pero Lussania también habló de un tema mucho más cotidiano: su cabello.

La expresentadora contó que en ocasiones algunas personas le dicen que anda despeinada, pero explicó que tiene una forma particular de arreglarse el cabello para conseguir el estilo que le gusta y para eso tarda horas.

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Con esta lista, Víquez mostró una faceta más personal y un lado que casi nadie conocía.