Lussania Víquez recibió grandes noticias sobre sus bebés: en pocos días los tendrá en sus brazos

Faltan solo días para que Lussania Víquez y su esposo Jorge Sáenz conozcan cara a cara a sus hijos Antonella y Alessandro Sáenz Víquez. Si todo sale como se espera, los gemelos llegarían al mundo el próximo 29 de julio.

La presentadora de Informe 11, de Repretel, recibió maravillosas noticias este jueves 20 de julio, pues en un monitoreo que le realizaron a sus bebés todo salió muy bien y le reiteraron cuándo será el nacimiento.

“El monitoreo salió bien, gracias a Dios, y si todo sigue como hasta ahora, en nueve días los tendremos en nuestros brazos”, escribió al lado de una fotografía en la que deja ver su prominente vientre descubierto, rodeado por los aparatos con los que revisaron que todo marche bien con los gemelos.

En su publicación Lussania, quien siempre ha compartido detalles de su embarazo, contó que si bien está muy feliz y agradecida, también se siente agotada.

“Anoche (miércoles 19) no pude dormir del reflujo, pero ya falta menos”, manifestó.

Lussania Víquez cuenta los días para conocer y chinear a sus gemelos Alessandro y Antonella. Foto: Instagram

Durante su embarazo, Lussania ha enfrentado el edema gestacional que hincha en exceso sus pies; además, ha tenido que inyectarse anticoagulantes diariamente debido a que tiene una mutación del factor Leiden en la sangre.

La figura, de 37 años, ha hablado con naturalidad de estas situaciones que muchas veces se viven en el embarazo y que, aunque pueden ser molestas o incómodas, en su caso jamás opacan su alegría de ser mamá.

Su milagro

Víquez y su esposo se convertirán en padres primerizos luego de anhelar por muchos años tener hijos. La pareja se enfrentó a dificultades para concebir luego de que la reserva ovárica de Lussania se viera afectada cuando recibió el tratamiento contra el cáncer de mama.

Los esposos, que nunca dejaron de persistir e incluso valoraron la adopción de un hijo, recibieron meses atrás la noticia de que estaban embarazados. En entrevista con La Nación, la comunicadora y locutora describió su maternidad como un milagro.

“Estoy con mucha felicidad, pero, sobre todo, con una gratitud con Dios que no puedo explicar. No me basta con dar gracias a Dios. Siento que no sé cómo le voy a pagar este milagro tan maravilloso que hizo con nosotros a través del doctor Gerardo Escalante”, dijo Lussania el 27 de frebrero, cuando habló por primera vez de su embarazo.

“El doctor fue el único que creyó en nosotros. La mayoría no quería intentarlo. Él dijo: ’Vamos con todo. Vamos a hacer lo que está en nuestras manos médicamente y dejamos en Dios lo demás’”, agregó la presentadora.